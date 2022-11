AEX lager van start, Shell en Heineken grootste dalers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 717,58 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,7 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen bleven echte stijgers achterwege. Shell was de grootste daler met ruim twee procent koersverlies, nadat de Amerikaanse olie-future vanochtend op het laagste niveau dit jaar noteerde. Heineken daalde daarnaast krap twee procent, na een adviesverlaging naar Neutraal door zakenbank JPMorgan. De Amerikanen zien meer brood in AB InBev. In de AMX kleurden alle aandelen rood. De oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro noteerden onderaan met verliezen tot anderhalf procent. In de AScX won Azerion 1,3 procent. Ebusco verloor juist vier procent, terwijl Sligro twee procent prijs gaf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.