Beursblik: Brenntag zet met overname Univar IMCD en Azelis op afstand

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) De consolidatie in de markt voor distributeurs van speciaalchemie versnelt door de mogelijke overname van Univar door Brenntag. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies. Brenntag is de grootste chemiedistributeur ter wereld en Univar is de op één na grootste. De totale omzet van Brenntag was in 2021 14,4 miljard euro en voor Univar 9,5 miljard euro. Het fusiebedrijf zou een omzet in het segment speciaalchemie behalen van 6,7 miljard euro. IMCD kwam in 2021 uit op 3,4 miljard euro en Azelis op 2,8 miljard euro. Deze vier grootste spelers in de speciaalchemiemarkt hebben samen minder dan 10 procent van de markt in handen. Een andere rivaal, Caldis, dat eigendom is van private equity, verdriedubbelde recent zijn omzet tot 3,0 miljard euro via overnames, en staat daarmee net achter Azelis, meldde Jefferies verder. Azelis en IMCD hebben de afgelopen periode juist kleine overnames gedaan en deden dit jaar tot nu toe ieder 12 overnames, wat respectievelijk 14 procent en 10 procent bijdroeg aan de omzet. Jefferies heeft een koopadvies voor IMCD met een koersdoel van 175,00 euro en een Houden advies voor Azelis met een koersdoel van 26,00 euro. Bron: ABM Financial News

