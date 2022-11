Onrust in China drukt naar verwachting opening AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent. Door onrust in China over het zeer strenge coronabeleid staan vanochtend de Aziatische aandelenbeurzen en de olieprijzen onder druk.

Afgelopen week koerste de AEX in een rustige Thanksgiving-week nog anderhalf procent hoger op een slotstand van 722,93 punten. Op Wall Street won hoofdgraadmeter S&P 500 tijdens de verkorte handelsweek op weekbasis ook anderhalf procent.

Afgelopen weekend brak er een golf van protesten uit op het vasteland in China, waar burgers hun frustraties uiten over het zero-covid-beleid. Directe aanleiding was een brand in de stad Urumqi in de noordwestelijke provincie Xinjiang, waarbij donderdag tien doden vielen. Volgens de demonstranten konden zij vanwege een strenge lockdown niet aan de vlammen ontkomen.

Protesten in meerdere steden gericht tegen overheidsbeleid komen in China eigenlijk niet voor, sinds het neerslaan van het studentenprotest op het Tiananmenplein in Peking in 1989. Wel waren er protesten in Hongkong in 2019 en 2020, gericht tegen een versteviging van de grip van de Chinese regering op de voormalige Britse kroonkolonie.

Begin deze maand voerde China nog versoepelingen door, maar de afgelopen weken werden de maatregelen juist weer flink aangescherpt na een sterke opleving van het virus. Eind vorige week meldde de Chinese regering op dagbasis een recordaantal van meer dan 30.000 besmettingen.

Het sentiment in Azië is vanochtend negatief, nu het zicht op een volledige heropening van de Chinese economie uit beeld raakt, terwijl beleggers ook vrezen voor de reactie van de autoriteiten op de maatschappelijke onrust.

Zorgen over de Chinese economische groei hebben vanochtend hun weerslag op de grondstoffenmarkten, waar de Amerikaanse olie-future met drie procent daalt naar 74 dollar per vat, het laagste niveau van 2022. In maart van dit jaar piekte de future nog rond de 130 dollar per vat.

Op de aandelenmarkten is de Hang Seng index in Hongkong vanochtend de grootste verliezer met een koersdaling van ongeveer twee procent. Seoel verliest krap anderhalf procent, terwijl de beurs in Tokio gesloten is. De dollar wint daarnaast terrein ten opzichte van de yuan.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, maar richting het einde van de handelsweek zal alle aandacht uitgaan naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over november.

Beleggers zijn nog altijd volledig gefocust op het rentebeleid van centrale banken, en een zwak banenrapport zou volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank de Federal Reserve ertoe kunnen aanzetten om het huidige verkrappingsbeleid te matigen.

Bedrijfsnieuws

Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een adviesverlaging van JPMorgan voor Heineken naar Neutraal, met een koersdoel van 100 euro. JPMorgan plaatste AB InBev juist op de kooplijst.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot vrijdag vlak op 4.026,12 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.347,03 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.226,36 punten.