Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 89 punten voor de Duitse DAX, een min van 35 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 44 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten kwamen vrijdag nauwelijks van hun plek, terwijl de zorgen over het consumentenvertrouwen en de economische groei boven de markt bleven hangen, waarbij beleggers zich vastklampten aan de hoop dat centrale banken hun beleid minder agressief zullen verkrappen.

Vanwege een verkorte handelssessie op Wall Street door Thanksgiving en Black Friday waren de handelsvolumes vrijdag ook in Europa lager.

"Mogelijk dat in verband met de koopgekte er nog wat extra aandacht van beleggers uitgaat naar retailers als Amazon.com, Walmart en bijvoorbeeld Alibaba", zei analist Justin Blekemolen van online broker Lynx. "Het positieve sentiment onder beleggers wordt bovendien aangewakkerd door ‘dovishe’ geluiden vanuit de Fed", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in december is gestegen, maar niet iets minder sterk dan verwacht, terwijl het vertrouwen in Frankrijk in november ook iets is opgelopen.

De Duitse economie is in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,4 procent gegroeid. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 1,3 procent. De groeicijfers waren verrassend, oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING

Bedrijfsnieuws

Lund-Yates van Hargreaves Lansdown zag in heel Europa vooral de koersen van energieaandelen er goed bij liggen vandaag, geholpen door een hogere olieprijs. Zo steeg Shell in Amsterdam 0,8 procent. De koers van het aandeel BP won in Londen 1,2 procent en van TotalEnergies steeg in Parijs 1,3 procent.

In Parijs won ArcelorMittal 0,7 procent en Pernod Ricard daalde 2,2 procent.

In Frankfurt steeg RWE 1,9 procent, Daimler Truck won 1,6 procent en Beiersdorf noteerde 1,4 procent hoger. Zalando daalde 2,8 procent, terwijl Adidas 2,3 procent lager noteerde.

Euro STOXX 50 3.962,41 (0,0%)

STOXX Europe 600 440,73 (0,0%)

DAX 14.541,38 (0,0%)

CAC 40 6.712,48 (+0,1%)

FTSE 100 7.486,67 (+0,3%)

SMI 11.168,03 (+0,1%)

AEX 722,93 (0,0%)

BEL 20 3.707,95 (+0,2%)

FTSE MIB 24.718,81 (-0,1%)

IBEX 35 8.416,60 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een verkorte handelsdag vlak gesloten. Donderdag waren de beurzen zelfs helemaal gesloten vanwege Thanksgiving Day.

Woensdag sloot Wall Street hoger, nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bank zou kunnen beginnen met het vertragen van zijn agressieve rentebeleid tijdens de komende beleidsvergadering in december.

Bovendien verlaagde de Chinese centrale bank vrijdag de ratio van de deposito's die banken in reserve moeten houden met 0,25 procentpunt tot gemiddeld 7,8 procent, waardoor ongeveer 70 miljard dollar aan geld zou vrijkomen in een economie die gebukt gaat onder een nieuwe uitbraak van het coroanvirus.

De euro/dollar noteerde op 1,0401. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0363 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0408 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Beleggers letten vrijdag met name op de bewegingen van de aandelen van retailers als Walmart, Best Buy en Amazon. Walmart steeg 0,1 procent, Best Buy verloor 0,5 procent, terwijl Amazon.com 0,1 procent lager noteerde.

Apple daalde 2,1 procent. De techreus probeert problemen op te lossen bij zijn grootste iPhone-fabriek in China. Apple zou volgens de Britse tabloid Daily Star interesse hebben om voetbalclub Manchester United over te nemen, hoewel de krant geen bronnen aanhaalde.

Tesla moet ongeveer 80.000 auto's terugroepen in China, vanwege problemen met de software en de veiligheidsgordel, daags nadat de Amerikaanse toezichthouder ook aandrong op een terugroepactie van honderdduizenden auto's. Het aandeel verloor 0,3 procent.

Aandelen Activision Blizzard komen mogelijk in beweging door een bericht van Politico woensdagavond laat dat de Federal Trade Commission de overname door Microsoft zou willen blokkeren. Het aandeel daalde 4,0 procent.

S&P 500 index 4.026,12 (0,0%)

Dow Jones index 34.347,03 (+0,5%)

Nasdaq Composite 11.226,36 (-0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag lager.

Nikkei 225 28.124,10 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.057,32 (-1,4%)

Hang Seng 17.184,21 (-2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0348. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0393 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0371 op de borden.

USD/JPY Yen 138,25

EUR/USD Euro 1,0348

EUR/JPY Yen 143,09

MACRO-AGENDA:

10:00 Geldhoeveelheid - Oktober (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten