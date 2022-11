Beleggers kijken uit naar banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een beursweek tegemoet, waarin het zwaartepunt ligt op het Amerikaanse banenrapport. Ook volgen er cijfers uit de Europese industrie.

Maandag opent de macroweek met cijfers over de geldhoeveelheid in de eurozone. Dinsdag let de markt op het Europese en Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook de Duitse inflatie over november kan op aandacht van beleggers rekenen, naast de ontwikkeling van de huizenprijzen in de VS.

Woensdag is het druk, met Franse inflatie- en groeicijfers, maar ook met data over de Duitse werkloosheid. Daarnaast komen er vanuit de eurozone voorlopige inflatiecijfers over november. Het zwaartepunt van de dag zal echter liggen op economische groeidata uit de VS en het Amerikaanse banenrapport van ADP.

Op donderdag ligt de nadruk op de Amerikaanse, Europese en Britse industrie, terwijl beleggers ook inzicht krijgen in Europese werkloosheidscijfers.

Banenrapport

Naast het banenrapport van ADP, krijgen beleggers het officiële rapport op vrijdag. Deze cijfers kunnen bepalend zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Uit het banenrapport van vorige maand bleek dat er in oktober 261.000 banen bij zijn gekomen, terwijl de markt op een groei van 205.000 banen rekende. De werkloosheid nam wel toe, van 3,5 naar 3,7 procent en het gemiddelde uurloon steeg met 0,12 dollar tot 32,58 dollar.

"Een sterker dan verwacht rapport", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade toen.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank waren de banengroei en loonstijging "nog geen aanleiding voor de Fed om het huidige verkrappingsbeleid te matigen."

Inmiddels lijken beleggers wel te anticiperen op een lager tempo in de renteverhogingen. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering die afgelopen week verschenen, bleek dat de meeste Fed-bestuurders voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. "Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", zo stelde Aslam van AvaTrade. De analist waarschuwt wel dat het belangrijk is om te blijven letten op de macro-economische data. "De markt moet zich niet blindstaren op het monetaire beleid."

Cijfers achter de rug

In Nederland is het cijferseizoen nu wel geweest. Alleen op woensdag staan er nog cijfers van Azerion gepland. En op donderdag houden Corbion en Heineken nog een beleggersdag.

In België is het niet veel drukker. Unifiedpost houdt op woensdag een beleggersdag.

Internationaal wordt het ook rustiger. HP komt op dinsdagavond met cijfers, gevolgd door kwartaalresultaten van Salesforce en Snowflake op woensdag. Donderdag opent Kroger de boeken, wat zeker voor aandeelhouders van Ahold Delhaize nuttig is om te volgen. Kroger wil Albertsons overnemen.