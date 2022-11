Valuta: Europese inflatiecijfers en banendata VS bepalen richting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na een rustige Thanksgiving-week zullen komende week Europese inflatiecijfers en Amerikaanse banencijfers de aandacht opeisen. "Met name de NFP [banenrapport] aankomende vrijdag hebben een reputatie hoog te houden. Echter zal er wel een forse daling nodig zijn om het niveau van euro/dollar 1,05 weer te doorbreken, maar zeg nooit nooit", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. Tot die tijd houdt Derks met een bandbreedte van 1,0250-1,0500. "Als 1,05 doorbroken wordt kan 1,0550 of 1,06 ook snel op de kaart", aldus Derks. Hoewel het afgelopen week rustig was vanwege Thanksgiving in de Verenigde Staten en het dus lijkt alsof de volatiliteit is afgenomen, moeten beleggers zich daardoor niet in de luren laten leggen, aldus de valutaspecialist van iBanFirst. "Bij ieder inflatiecijfer, banenrapport of escalatie in Oekraïne of elders in de wereld zullen de koersen reageren", volgens Derks. Komende week is ook de opmaat "naar de week van 12 december, ‘Super Central Bank week’ waarin zowel de Fed, ECB, BoE, SNB en de Noorse centrale bank hun rentebesluit bekend maken", aldus Derks. Bron: ABM Financial News

