Inflatie en recessieangst VS hinderen Black Friday niet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks zorgen over een recessie en de hoge inflatie in de Verenigde Staten, verwacht Adobe Analytics dat de omzet op Black Friday 1 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar, naar 9 miljard of mogelijk zelfs 9,2 miljard dollar. Dit bleek zaterdag uit actuele data. Populaire items zijn de Apple Watch en AirPods, maar ook computerspelletjes. De online-omzet op Thanksgiving Day komt volgens Adobe uit op 5,3 miljard dollar, een stijging van bijna 3 procent op jaarbasis. De grootste winkelomzet moet echter nog komen. Adobe rekent voor Cyber Monday op een online omzet van ruim 11 miljard dollar in de VS, een toename op jaarbasis van ruim 5 procent. Kijkend naar "Cyber Week", van Thanksgiving tot en met Cyber Monday in de VS, voorspelt Adobe een totale omzet van bijna 35 miljard dollar, zo'n 3 procent meer dan een jaar eerder. De National Retail Federation verwacht verder dat Amerikanen tijdens het feestdagenseizoen tussen de 943 en ruim 960 miljard dollar uit zullen geven, wat een stijging op jaarbasis zou betekenen van 6 tot 8 procent. Bron: ABM Financial News

