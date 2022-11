Wall Street vlak gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een verkorte handelsdag vlak gesloten. De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 4.026,12 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.347,03 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.226,36 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten waren donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day en openden vrijdag de deuren alleen voor een verkorte sessie vanwege BlackFriday. In totaal zijn meer dan 166,3 miljoen Amerikanen van plan om te winkelen van Thanksgiving Day tot en met Cyber Monday, circa 8 miljoen personen meer dan vorig jaar, volgens prognoses van de National Retail Federation en Prosper Insights & Analytics. "Tot nu toe worden de vakantie-uitgaven ondersteund door een sterke banenmarkt, maar het spaargeld uit de coronavirusperiode wordt langzaam uitgehold", zei retail-analist Ted Rosman van Bankrate.com. Woensdag sloot Wall Street hoger, nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bank zou kunnen beginnen met het vertragen van zijn agressieve rentebeleid tijdens de komende beleidsvergadering in december. Bovendien verlaagde de Chinese centrale bank vrijdag de ratio van de deposito's die banken in reserve moeten houden met 0,25 procentpunt tot gemiddeld 7,8 procent, waardoor ongeveer 70 miljard dollar aan geld zou vrijkomen in een economie die gebukt gaat onder een nieuwe uitbraak van het coroanvirus. De euro/dollar noteerde op 1,0401. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0363 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0408 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,7 procent lager. Maandag staan in de Verenigde Staten geen macro-publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Beleggers letten vrijdag met name op de bewegingen van de aandelen van retailers als Walmart, Best Buy en Amazon. Walmart steeg 0,1 procent, Best Buy verloor 0,5 procent, terwijl Amazon.com 0,1 procent lager noteerde. Apple daalde 2,1 procent. De techreus probeert problemen op te lossen bij zijn grootste iPhone-fabriek in China. Apple zou volgens de Britse tabloid Daily Star interesse hebben om voetbalclub Manchester United over te nemen, hoewel de krant geen bronnen aanhaalde. Tesla moet ongeveer 80.000 auto's terugroepen in China, vanwege problemen met de software en de veiligheidsgordel, daags nadat de Amerikaanse toezichthouder ook aandrong op een terugroepactie van honderdduizenden auto's. Het aandeel verloor 0,3 procent. Aandelen Activision Blizzard komen mogelijk in beweging door een bericht van Politico woensdagavond laat dat de Federal Trade Commission de overname door Microsoft zou willen blokkeren. Het aandeel daalde 4,0 procent. Bron: ABM Financial News

