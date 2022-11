Chinese lockdowns drukken op olieprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie noteerde vrijdag rond het vervroegde slot van Wall Street lager, vanwege de aanhoudende zorgen over de vraagvooruitzichten van China, terwijl de markt wachtte op het besluit over een prijsplafond voor Russische olie. Wall Street was donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day en opende vrijdag de deuren alleen voor een verkorte sessie vanwege BlackFriday. Om 19.00 uur CET sloot Wall Street de deuren. "Oliehandelaren wachten op het besluit over een EU-prijsplafond", zei marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management. Als het plafond te hoog wordt vastgesteld, zullen de Russische inkomsten en oliestromen waarschijnlijk niet worden beïnvloed", zei hij, "maar een laag prijsplafond kan voorwaarden scheppen voor vergelding." "In de tussentijd, neemt een veronderstelde limiet van 65 tot 70 dollar per vat de angst voor onderbrekingen van de Russische aanvoer weg, terwijl het stijgende aantal coronavirusgevallen in China op het sentiment blijven drukken", zei Innes. "Het wegverkeer in China is de afgelopen weken gedaald, vanwege stijgende coronavirusgevallen", aldus analisten van ANZ Research. "De vraag naar benzine in de Verenigde Staten neemt ook af naarmate het reisseizoen daar eindigt", voegden de analisten toe. Daarnaast profiteerde de olieprijs vrijdag van een "mild zwakke" Amerikaanse dollar. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde vrijdag 1,7 procent lager op 76,75 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

