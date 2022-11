AEX verder omhoog in rustige Thanksgiving-week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen, waarbij beleggers nog altijd hopen dat de centrale banken de rente minder agressief gaan verhogen. Bij een slotstand van 722,93 punten op vrijdag steeg de AEX 1,5 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 712,55 punten, toen een winst van bijna anderhalf procent.

Het was een relatief rustige week voor de beurzen vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten, waarbij het zwaartepunt op woensdag lag, met de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve.

"Op de financiële markten gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar de verwachtingen voor het beleid van de centrale banken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Woensdag bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering dat de meeste Fed-bestuurders voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. "Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen", aldus Wiersma.

"De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", zo vulde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade aan. "Beleggers zijn lange tijd bezorgd geweest over het monetaire beleid." Volgens Aslam moeten beleggers ervan bewust zijn dat de Amerikaanse centrale bank wel degelijk de rente blijft verhogen, alleen in een lager tempo. "Een verhoging met 50 basispunten is nog steeds veel, maar beduidend minder dan 75 basispunten of zelfs 100 basispunten waar eerder nog voor werd gevreesd."

De Europese Centrale Bank publiceerde de notulen van de laatste beleidsvergadering donderdagmiddag. Meerdere ECB-leden pleitten voor een kleinere rentestap van 50 punten, gezien het kwetsbare marktsentiment, het risico van een aanzienlijke groeivertraging en de krapper wordende financiële condities.

Uiteindelijk besloot de ECB de rente met 75 basispunten te verhogen, omdat de bank zo substantiële vooruitgang zou boeken bij het terugdraaien van de monetaire verruiming.

"Naar verwachting wordt het monetair beleid in de komende maanden verder verkrapt, en dus de rente verder verhoogd voorbij de zogenaamde neutrale niveaus", zei DNB-president Klaas Knot donderdag in de Tweede Kamer.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0405 en daarmee op weekbasis bijna een procent hoger.

WTI-olie werd op weekbasis 3,0 procent goedkoper. Beleggers reageerden onder meer op de geruchten dat de OPEC de productie wil verhogen, iets dat Saoedi-Arabië ontkent.

Stijgers en dalers

In de AEX daalde Prosus 1,5 procent op weekbasis. Degroof Petercam zag Prosus afgelopen kwartaal de verwachtingen overtreffen. Prosus richt zich na jaren van investeren nu op de resultaten. "We zien dit bij meer bedrijven, gezien de jaren van gratis geld voorbij zijn en de omzet- en winstontwikkeling nu belangrijker worden", aldus Degroof.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat banen schrappen bij zijn klantenservice, meldde het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interne aankondiging. Het zou gaan om maximaal 180 banen, met name in het VK. Het aandeel verloor een half procent op weekbasis.

Philips steeg ruim 3 procent op weekbasis ondanks nieuwe problemen met zijn beademingsapparatuur.

DSM leverde deze week ruim anderhalf procent in. DSM zal wellicht een Zwitserse vitaminefabriek sluiten en dat heeft gevolgen voor de omzet, meldde UBS. Ook werd het biedingsbericht van DSM en het Zwitserse Firmenich gepubliceerd, na goedkeuring van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

NN Group was met een weekverlies van ruim 3 procent de sterkste daler in de AEX. Deutsche Bank verlaagde afgelopen week het koersdoel van de verzekeraar. UMG ging aan kop in de AEX, met een plus van ruim 8 procent.

In de Midkap was OCI koploper, met een plus van ruim 12 procent. ING verhoogde het koersdoel. WDP leverde een procent in op weekbasis. Verder waren de verliezen beperkt.

PostNL steeg ruim 2 procent op weekbasis. Daniel Kretínský heeft volgens de AFM inmiddels een belang van 31,40 procent in PostNL. Daarvan wordt 29,90 procent middellijk reëel gehouden en 1,50 procent middellijk potentieel. In een reactie tegenover ABM Financial News liet een woordvoerder van PostNL weten dat het belang boven de 30 procent uitkomt, omdat PostNL recent aandelen heeft ingekocht en ingetrokken. "Het stemrecht blijft onder de 30 procent", aldus de woordvoerder. Hierdoor is Kretínský niet verplicht om een overnamebod uit te brengen. Dit betekent overigens wel dat Kretínský geen extra aandelen kan bijkopen, tenzij hij bereid is een verplicht overnamebod uit te brengen.

In de AScX won Accsys 6,5 procent na de halfjaarcijfers. De omzet van de houtveredelaar zat in het afgelopen halfjaar in de lift.

Smallcapper Ebusco steeg 9,5 procent op weekbasis na een koopaanbeveling van Degroof Petercam. De bank vindt dat Ebusco een superieur product heeft dat de concurrentie wel 5 jaar zal kosten om te evenaren. Ebusco presenteerde ook enkele nieuwe opdrachten.

Hekkensluiter Vivoryon verloor deze week ruim 8 procent na het openen van de boeken. Het biotechbedrijf zag de kosten flink oplopen, terwijl er omzet wegviel.

Ordina en Van Lanschot Kempen stegen deze week ruim 5 procent nadat de aandelen getipt werden door beursgoeroe Geert Schaaij.

Koploper Sligro won bijna 12 procent op weekbasis. Het bod van Sligro op de Metro-winkels in België kan een aanjager zijn voor het aandeel, schreef ABN AMRO Oddo vrijdag in een analistenrapport.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg deze week zo'n 2 procent na cijfers, die een flinke omzetgroei lieten zien, maar dat ging wel gepaard met een verlies.