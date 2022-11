AEX vlak na rustige Black Friday Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag nagenoeg vlak gesloten bij een slot van 722,93 punten voor de AEX. "Wat opvalt is dat de Nederlandse beurs is uitgebroken. Daarmee is het een van de eerste beurzen die de dalende trend achter zich lijkt te laten. Andere beurzen moeten nu snel volgen voor een bevestiging", verklaarde beleggingsspecialist Justin Blekemolen het huidige technische beeld voor de AEX. Het was vandaag een rustige handelssessie, zag Blekemolen, met een verkorte handelsdag op Wall Street vanwege Black Friday. De afgelopen week bracht ook weinig spektakel. Beleggers waren vooral gefocust op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die lieten doorschemeren dat het tempo van de renteverhogingen wellicht omlaag gaat. De AEX steeg 1,5 procent op weekbasis. Op macro-economisch vlak was het vrijdag ook vrij rustig. Cijfers vanochtend lieten zien dat het vertrouwen onder Franse en Duitse consumenten toeneemt. En de Duitse economische groei bleek ook een kleine meevaller en dat was verrassend, oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0393. WTI-olie werd iets goedkoper dan woensdag. Op weekbasis werd een vat ruwe olie 3 procent goedkoper. Stijgers en dalers Signify ging aan kop in de AEX, met een plus van bijna 3,5 procent. Philips en Randstad wonnen zo'n anderhalf procent. Unibail-Rodamco-Westfield was de gebeten hond, met een verlies van ruim een procent. Just Eat Takeaway, Besi en DSM verloren zo'n anderhalf procent. Vastgoed stond vrijdag sowieso onder druk, na mooie winsten op donderdag. In de Midkap verloren Eurocommercial en WDP 1 tot 2 procent en in de Smallcap daalden Vastned en NSI ruim een procent. In de AMX won OCI bijna 2,5 procent op 39,88 euro na een koersdoelverhoging van ING van 40,00 naar 44,00 euro. Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor Vopak van 24,50 naar 30,00 met handhaving van het Houden advies. Jefferies gaf aan dat het tankopslagbedrijf over het derde kwartaal beter dan verwacht heeft gepresteerd. Het aandeel steeg licht op 28,09 euro. In de AScX won Sligro ruim 7 procent. Het bod van Sligro op de Metro-winkels in België kan een katalysator zijn voor het aandeel, schreef ABN AMRO Oddo vrijdag in een analistenrapport. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam verdeeld, waarbij de Nasdaq een half procent daalt. Bron: ABM Financial News

