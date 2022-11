Wall Street richting verdeelde opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet. De futures op de S&P 500 stijgen in aanloop van de openingsbel zo'n 0,1 procent, terwijl die op de Nasdaq zo'n 0,1 procent dalen. Het belooft een rustige dag te worden in New York. Donderdag bleven de deuren gesloten omdat de Amerikanen Thanksgiving vierden en vrijdag stopt de handel eerder vanwege Black Friday. De verkorte handelsweek bracht weinig spektakel. Beleggers waren vooral gefocust op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die lieten doorschemeren dat het tempo van de renteverhogingen wellicht omlaag gaat. Vrijdag kijken de beleggers die geen lang weekend vieren vooral naar de ontwikkeling van de Black Friday-verkopen. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn veel ondernemers positief over zowel Black Friday als de vooruitzichten voor de feestdagen. "Dat is dan weer goed nieuws voor de winstgroeiverwachtingen, die door analisten de afgelopen weken juist in rap tempo zijn verlaagd", aldus de marktkenner. Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. De euro/dollar noteert vanmiddag op 1,0371. WTI-olie is zo'n 1,5 procent duurder dan woensdag. Op weekbasis is een vat ruwe olie wel een procent goedkoper geworden. Bedrijfsnieuws Beleggers zullen vandaag letten op de bewegingen van de aandelen van retailers als Walmart, Best Buy en Amazon. Voorbeurs dalen de aandelen licht. Apple beweegt voorbeurs een procent lager. De techreus probeert problemen op te lossen bij zijn grootste iPhone-fabriek in China. Apple zou volgens de Britse tabloid Daily Star interesse hebben om voetbalclub Manchester United over te nemen, hoewel de krant geen bronnen aanhaalde. Manchester United lijkt 10 procent hoger te gaan openen. Tesla moet ongeveer 80.000 auto's terugroepen in China, vanwege problemen met de software en de veiligheidsgordel, daags nadat de Amerikaanse toezichthouder ook aandrong op een terugroepactie van honderdduizenden auto's. Het aandeel stijgt voorbeurs toch 2 procent. Aandelen Activision Blizzard komen mogelijk in beweging door een bericht van Politico woensdagavond laat dat de Federal Trade Commission de overname door Microsoft zou willen blokkeren. Voorbeurs noteert Activision Blizzard ruim 3 procent lager. Slotstanden Wall Street woensdag De S&P 500 index sloot woensdag 0,6 procent hoger op 4.027,26 punten, de Dow Jones index eindigde 0,3 procent hoger op 34.194,06 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.285,32 punten. Bron: ABM Financial News

