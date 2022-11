Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger op een vooralsnog rustige handelsdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 441,60 punten. De Duitse DAX noteerde vlak 14.544,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.722,39 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.490,35 punten.

"Door Thanksgiving in de Verenigde Staten en het gebrek aan richtinggevend nieuws, zullen de beurzen naar verwachting de week rustig eindigen", aldus analist Sophie Lund-Yates van Hargreaves Lansdown.

Volgens de analist blijven er wel zorgen over het sentiment onder consumenten en de economische groei. Cijfers vanochtend lieten evenwel zien dat het vertrouwen onder Franse en Duitse consumenten toeneemt. En de Duitse economische groei bleek ook een kleine meevaller.

Daarnaast wezen analisten van IG op zorgen dat de Chinese coronabeperkingen in stand blijven nu het aantal besmettingen in het land flink oploopt. "De hoop op een volledige heropening van de Chinese economie verschuift verder naar de achtergrond", aldus IG. Beleggers zullen naar nieuwe signalen zoeken om het recente herstel verder door te kunnen zetten, nu de rentes in de VS verder lijken te stijgen.

IG wees verder op de relatief lage handelsvolumes. "Het zal een rustige handelsdag worden, na Thanksgiving." Wall Street sluit vrijdag eerder de deuren, terwijl de Amerikaanse beurzen op donderdag helemaal gesloten waren.

Olie werd vrijdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het groen op 79,69 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 86,79 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0408. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0415 en donderdag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0408 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Lund-Yates van Hargreaves Lansdown zag in heel Europa vooral de koersen van energieaandelen er goed bij liggen vandaag, geholpen door een hogere olieprijs. Zo steeg Shell in Amsterdam met een procent. De koers van het aandeel BP won in Londen 0,9 procent en van Total Energies steeg in Parijs 1,0 procent.

In Parijs hielden de plussen en minnen elkaar aardig in evenwicht. In Frankfurt hadden koerswinsten licht de overhand.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

Wall Street was donderdag gesloten in verband met Thanksgiving. Vandaag zijn de Amerikaanse beurzen aan halve dag geopend.