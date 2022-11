'Belgische overname aanjager voor aandeel Sligro' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Het bod van Sligro op de Metro-winkels in België kan een katalysator zijn voor het aandeel. Dit schreef ABN AMRO Oddo vrijdag in een analistenrapport. Sligro kondigde eerder deze maand aan dat het een bod heeft uitgebracht op 10 Metro-winkels, zonder financiële details te melden. Volgens Belgische media zou het gaan om een bedrag van 55 miljoen euro. ABN AMRO denkt dat Sligro in totaal zo'n 75 miljoen euro kwijt zal zijn aan de overname, inclusief 20 miljoen euro voor de inventaris van de Metro-winkels. Volgens ABN AMRO vullen de bestaande locaties van Sligro en de nieuw te verwerven locaties elkaar goed aan en zijn er weinig kapers op de kust. Sligro maakt dus een goede kans om als winnaar uit de bus te komen, aldus de analisten. Met de overname zou Sligro in één stap bijna overal in België aanwezig zijn, iets dat in andere scenario's vele jaren zou hebben gekost, aldus de analisten. Een succesvolle overname zou volgens ABN AMRO 2,50 tot 2,90 euro per aandeel Sligro toevoegen. De bank heeft een Outperform-advies op Sligro met een koersdoel van 21,00 euro. Omdat een deal nog niet is beklonken, past ABN AMRO vooralsnog niet zijn winstramingen of koersdoel voor Sligro aan. Het aandeel Sligro noteert vrijdag 8 procent hoger op 17,20 euro. Bron: ABM Financial News

