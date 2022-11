Valuta: euro dicht op 1,04 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rondom 1,04 dollar in een markt die al naar volgende week uitkijkt.

"Er zal waarschijnlijk weinig activiteit zijn vanwege Black Friday. Volgende week komt de nadruk te liggen op de Amerikaanse macro-economische cijfers, waaronder het Amerikaanse banenrapport op 2 december", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Na de Fed-notulen van woensdag, die wezen op een lager tempo van renteverhogingen, daalde de Amerikaanse dollar. De euro kwam boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van net onder de 1,04 dollar, wat een verandering van de langetermijntrend aangeeft. Het moet nu boven dit niveau blijven en ook boven de vorige top op 1,0479 stijgen", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Het Britse pond is overigens nog niet boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gestegen, die zich volgens ABN AMRO nog altijd net onder het niveau van 1,22 dollar bevindt.

De Reserve Bank of New Zealand verhoogde deze week de beleidsrente met 75 basispunten naar 4,25 procent, zoals dat ook werd verwacht na de opwaartse verrassing in de inflatiecijfers van het derde kwartaal van 7,2 procent op jaarbasis.

"Volgens de verklaring waren de commissieleden het erover eens dat het monetaire beleid verder moest worden aangescherpt om de inflatie weer binnen de doelbandbreedte van 1 tot 3 procent per jaar te brengen.

"Wij verwachten dat de centrale bank de komende 6 maanden verkrappingsgezind zal blijven vanwege de hoge inflatiedruk. Daarom zal de Nieuw Zeelandse dollar het waarschijnlijk goed blijven doen", aldus Boele.

Dit was voor de RBNZ de laatste vergadering van dit jaar. De volgende vergadering staat gepland voor 23 februari. Tot juni 2023 is een totaal van 100 basispunten aan renteverhogingen ingeprijsd.

Donderdag nam de Riksbank een besluit over het monetaire beleid en verhoogde de rente met 75 basispunten tot 2,5 procent, eveneens zoals algemeen werd verwacht. De verklaring daarbij wees op meer renteverhogingen. Dit was ook de laatste vergadering van dit jaar. De volgende is op 9 februari.

"Het is waarschijnlijk dat de Riksbank een verdere verzwakking van de munt wil voorkomen, omdat dit de inflatiedruk zal verhogen, en dus zal de centrale bank de rente verder verhogen zolang de Fed en de ECB dit ook doen", zo verwacht Boele.

"De inflatie ligt in Zweden namelijk boven de 10 procent met in oktober 10,9 procent. De CPI-index die de Riksbank als doelvariabele heeft, kwam die maand uit op 9,3 procent in oktober. De inflatiedoelstelling is ook in dit geval 2 procent, dus er is nog een lange weg te gaan. Tot dusver is de Zweedse kroon dit jaar met 6 procent gedaald ten opzichte van de euro, met 16 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar en met 4,5 procent ten opzichte van de Noorse kroon", zo rekende Boele vrijdag voor.

Voor vrijdag staan er geen macro-economische date of sprekers geagendeerd.

Vrijdag werden drie redelijk toonaangevende macro-economische data in het eurogebied gepubliceerd met een minder negatief consumentensentiment in Duitsland voor december, een licht opgelopen Frans consumentenvertrouwen voor november en een opwaarts bijgestelde groei van de Duitse economie over het derde kwartaal, waarmee deze op kwartaalbasis uitkwam op 0,4 procent en op jaarbasis op 1,3 procent, in beide gevallen een verhoging met 10 basispunten.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 1,0389 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8603 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2078 dollar.