Chinese centrale bank eist minder reserves banken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese centrale bank heeft vrijdag onverwachts de reserve-eisen voor Chinese banken verlaagd. De zogeheten reserve requirement ratio wordt per 5 december met 25 basispunten verlaagd. Door deze neerwaartse bijstelling valt er 500 miljard yuan aan liquiditeit vrij. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.