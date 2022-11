Fors hogere omzet Chinese maaltijdbezorger Meituan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese maaltijdbezorger Meituan heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl een verlies werd omgebogen naar winst. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers. De omzet verbeterde met 28,2 procent op jaarbasis naar 62,6 miljard Chinese yuan, omgerekend zo'n 8,4 miljard euro. Onder de streep resteerde een winst van 1,2 miljard yuan, tegenover een verlies van krap 10 miljard yuan in dezelfde periode een jaar eerder. Eerder deze maand liet Tencent weten het grootste deel van zijn belang in Meituan uit te keren als dividend. Het in Amsterdam genoteerde Prosus, dat een belang heeft in Tencent, overweegt deze aandelen na ontvangst vervolgens te verkopen. Bron: ABM Financial News

