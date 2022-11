Rouen bevestigt order bij Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Métropole Rouen Normandie heeft een order voor 76 Ebusco bussen van 18 meter bevestigd. Dit maakte de fabrikant uit Deurne vrijdag voorbeurs bekend. Van die 76 bussen zullen er 28 aan het einde van 2023 worden afgeleverd. De rest volgt in 2024 en 2025. Ebusco opende in Rouen een nieuwe locatie om de groei in Frankrijk en het zuidwestelijk deel van Europa te ondersteunen. Daar is een investering van 10 miljoen euro mee gemoeid. Frankrijk is volgens CEO Peter Bijvelds een strategische markt voor Ebusco. Het land heeft de grootste busvloot in Europa. Bron: ABM Financial News

