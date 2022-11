Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Vopak fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Vopak verhoogd van 24,50 naar 30,00 met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank waarin het nogmaals aangaf dat het tankopslagbedrijf over het derde kwartaal beter dan verwacht heeft gepresteerd. Jefferies voerde in de nadere analyse van de kwartaalresultaten van Vopak, die twee weken geleden werden gepubliceerd inclusief een outlookverhoging, aan dat de koers van het aandeel sindsdien met 30 procent is opgelopen. De bank merkte op dat de vraag naar tankopslag herstelt, maar stipte daarbij wel aan dat het vermogen bij Vopak om vooruit te kijken beperkt blijft. Vopak mikt voor 2022 inmiddels op een onderliggende EBITDA van 890 miljoen euro tegen eerder 830 tot 850 miljoen euro. Jefferies denkt dat dit haalbaar is en ziet de EBITDA in 2023 stijgen naar 908 miljoen euro. Het aandeel Vopak sloot donderdag op 27,98 euro. Bron: ABM Financial News

