Europese beurzen hoger na rustige sessie

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,5 procent op 440,84 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,8 procent op 14.539,56 punten. De Franse CAC 40 won 0,4 procent bij een stand van 6.707,32 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel hoger bij een slot van 7.466,60 punten.

Beleggers konden reageren op de notulen van de Federal Reserve die woensdagavond verschenen.

"De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers zijn lange tijd bezorgd geweest over het monetaire beleid." Volgens Aslam moeten beleggers ervan bewust zijn dat de Amerikaanse centrale bank wel degelijk de rente blijft verhogen, alleen in een lager tempo. "Een verhoging met 50 basispunten is nog steeds veel, maar beduidend minder dan 75 basispunten of zelfs 100 basispunten waar eerder nog voor werd gevreesd."

Nu de bezorgdheid over een economische groeivertraging en een mogelijke recessie toeneemt, is er opluchting dat de centrale banken zich bewust lijken te zijn van het risico van een te agressieve monetaire verkrapping, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Europese Centrale Bank publiceerde de notulen van de laatste beleidsvergadering donderdagmiddag. Meerdere ECB-leden pleitten voor een kleinere rentestap van 50 punten, gezien het kwetsbare marktsentiment, het risico van een aanzienlijke groeivertraging en de krapper wordende financiële condities.

De consensus was uiteindelijk dat de ECB met een verhoging van 75 basispunten substantiële vooruitgang zou boeken bij het terugdraaien van de monetaire verruiming.

"Naar verwachting wordt het monetair beleid in de komende maanden verder verkrapt, en dus de rente verder verhoogd voorbij de zogenaamde neutrale niveaus", zei DNB-president Klaas Knot donderdag in de Tweede Kamer.

De Zweedse Riksbank verhoogde de rente donderdag met 75 basispunten, tot 1,75 naar 2,50 procent, terwijl de Turkse centrale bank de rente opnieuw verlaagde, van 10,5 naar 9,0 procent. De Turkse centrale bank zei wel dat hiermee voorlopig een einde komt aan een serie renteverlagingen.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Duitse Ifo-index. De index steeg van een herziene 84,5 in oktober naar 86,3 deze maand. Er was door economen gerekend op een index van 85,0.

Econoom Carsten Brzeski van ING sprak van een sterk herstel maar de economische outlook blijft negatief.

Het Franse ondernemersvertrouwen maakte een pas op de plaats.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0402.

Bedrijfsnieuws

Remy Cointreau heeft in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar beduidend meer omzet behaald, terwijl ook het operationeel resultaat fors steeg. Dit maakte de Franse destillateur donderdag met de volledige halfjaarcijfers bekend. Het aandeel daalde licht.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat banen schrappen bij zijn klantenservice. Dit meldde het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interne aankondiging. Er zal in verschillende landen worden gesneden in de klantenserviceteams. Maximaal 180 mensen verliezen hun baan, volgens het FD, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van Just Eat steeg bijna 3 procent in Amsterdam.

Vastgoed deed het goed. Vonovia won bijna 6 procent in Frankfurt. Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in Parijs met een plus van bijna 4 procent.