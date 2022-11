Goede dag voor vastgoed op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, zonder hulp van Wall Street, met een kleine plus gesloten.

De AEX steeg 0,2 procent naar 722,74 punten. De Amerikaanse beurs is vandaag gesloten vanwege Thanksgiving. Morgen opent Wall Street slechts een halve dag de deuren.

Vandaag konden Europese beleggers reageren op de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve van woensdagavond.

Gisteren bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering dat de meeste Fed-bestuurders voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. "Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", zo stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers zijn lange tijd bezorgd geweest over het monetaire beleid." Volgens Aslam moeten beleggers ervan bewust zijn dat de Amerikaanse centrale bank wel degelijk de rente blijft verhogen, alleen in een lager tempo. "Een verhoging met 50 basispunten is nog steeds veel, maar beduidend minder dan 75 basispunten of zelfs 100 basispunten waar eerder nog voor werd gevreesd."

De Europese Centrale Bank publiceerde vanmiddag de notulen van de laatste beleidsvergadering. Meerdere ECB-leden pleitten voor een kleinere rentestap van 50 punten, gezien het kwetsbare marktsentiment, het risico van een aanzienlijke groeivertraging en de krapper wordende financiële condities. Uiteindelijk ging de rente toch met 75 basispunten omhoog.

De euro/dollar handelde op 1,0402. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,70 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten de meeste aandelen hoger. Just Eat Takeaway en UMG stegen 2,9 en 3,4 procent stegen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat banen schrappen bij zijn klantenservice, meldde het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interne aankondiging. Het zou gaan om maximaal 180 banen, met name in het VK.

Vastgoed deed het vandaag goed op Beursplein 5. In de AEX steeg Unibail-Rodamco 3,7 procent, waarmee het de koploper in de hoofdindex was, en in de Midkap gingen CTP en WDP 4,1 en 2,8 procent hoger. Smallcaps Wereldhave en NSI stegen 2,3 en 2,5 procent. Vastned won zelfs 2,8 procent.

"De laatste dagen daalde de rente, maar onroerend goed profiteerde daar niet van. Dat wordt nu blijkbaar ingehaald", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam tegen ABM Financial News.

De grootste dalers in de AEX waren NN en ASML, met verliezen van 1,0 en 1,1 procent.

Midkapper PostNL won 3,2 procent, nadat bleek dat Daniel Kretínský een nog groter belang in het postbedrijf heeft. Kretínský heeft volgens de AFM een belang van 31,40 procent. Daarvan wordt 29,90 procent middellijk reëel gehouden en 1,50 procent middellijk potentieel. In januari was het belang nog 25 procent. Omdat het stemrecht onder de 30 procent blijft, hoeft Kretínský geen bod uit te brengen op de rest van de aandelen.

Net als in de AEX waren er in de AMX ook nauwelijks dalers. En bij de dalers bleef het verlies beperkt. SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 1,5 procent.

In de AScX daalde ForFarmers 2,0 procent en het lokaal genoteerde Envipco verloor 8,7 procent na cijfers. De omzet steeg flink bij Envipco, maar toch waren er rode cijfers.