Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway schrapt banen bij klantenservice

(ABM FN-Dow Jones) Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat banen schrappen bij zijn klantenservice. Dit meldde het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interne aankondiging.

Er zal in verschillende landen worden gesneden in de klantenserviceteams. Maximaal 180 mensen verliezen hun baan, volgens het FD, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Daar sluit Just Eat Takeaway zijn klantenservicekantoor in Borehamwood, ten noorden van Londen. Het personeel van deze locatie krijgt wel de mogelijkheid om te gaan werken bij het callcenter in Sunderland, zo'n 300 kilometer verderop, aldus de krant.

Nederland zou buiten schot blijven, zei een woordvoerder tegen het FD.

De reorganisatie is 'essentieel' om de klantenservice efficiënter te maken, citeert de krant operationeel directeur Jörg Gerbig in de mededeling. Ook moet het Just Eat Takeaway helpen om winstgevend te worden.

Just Eat Takeaway telde halverwege 2022 ruim 16.700 werknemers, exclusief bezorgers. Het ontslagen personeel heeft woensdag bericht gekregen, aldus het FD.