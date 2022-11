Brussel schrikt van sluiting kantoor Twitter - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft zijn kantoor in Brussel gesloten en dat roept zorgen op bij EU-functionarissen, of het socialemediaplatform zich nog wel zal houden aan de strenge nieuwe EU-regels voor online content. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. De twee bestuurders van Twitter die leiding gaven aan de inspanningen van het bedrijf om te voldoen aan de Europese wet voor digitale diensten zijn vertrokken. Het gaat om Julia Mozer en Dario La Nasa, aldus het FT, dat zich zegt te baseren op 5 bronnen. De regels werden vorige week van kracht. Andere leidinggevenden in het kleine, maar belangrijke kantoor van Twitter in Brussel vertrokken begin deze maand, toen meer dan de helft van de 7.500 medewerkers bij Twitter moesten vertrekken, nadat Elon Musk de eigenaar werd en het roer overnam. Twitter wilde niet reageren op het bericht volgens de krant. Ook op andere kantoren zijn leidinggevenden die contacten met de overheid onderhielden abrupt vertrokken, bijvoorbeeld in Frankrijk en India, aldus de krant. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.