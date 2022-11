Wall Street gesloten op Thanksgiving Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten blijven de beursvloeren op Wall Street donderdag leeg. Vrijdag is het Black Friday en vindt in New York een verkorte handelsdag plaats. De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de meeste beleidsmakers voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. "Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen", aldus Simon Wiersma van ING. "De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers zijn lange tijd bezorgd geweest over het monetaire beleid." Volgens Aslam moeten beleggers ervan bewust zijn dat de Amerikaanse centrale bank wel degelijk de rente blijft verhogen, alleen in een lager tempo. "Een verhoging met 50 basispunten is nog steeds veel, maar beduidend minder dan 75 basispunten of zelfs 100 basispunten waar eerder nog voor werd gevreesd", aldus Aslam. Net als de aandelenmarkten zijn de oliemarkten donderdag ook gesloten. Woensdag werd een vat WTI nog bijna 4 procent goedkoper. Marktkenners wezen op het wantrouwen tegen het plan van de EU en G7 om de export van Russische ruwe olie te beperken via sancties en een prijsplafond. De euro/dollar noteerde donderdag licht hoger op 1,0414. Slotstanden Wall Street woensdag De S&P 500 index sloot woensdag 0,6 procent hoger op 4.027,26 punten, de Dow Jones index eindigde 0,3 procent hoger op 34.194,06 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.285,32 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.