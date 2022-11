'ECB overwoog renteverhoging 50 basispunten' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) Enkele bestuursleden van de Europese Centrale Bank hadden bij het laatste rentebesluit van de centrale bank de voorkeur voor een renteverhoging van 50 basispunten. Dit bleek donderdag uit de notulen van die vergadering. De ECB koos eind oktober voor een verhoging van de belangrijkste rentes met 75 basispunten, een besluit dat werd gesteund door een ruime meerderheid van de bestuursleden. "Een verhoging met 75 basispunten werd gezien als een passende reactie gezien de langdurige periode van buitensporig hoge inflatie en het risico dat dit zou kunnen bijdragen aan prijsdruk op middellange termijn", aldus de notulen. Tocht pleitten meerdere ECB-leden voor een kleinere rentestap van 50 punten, gezien het kwetsbare marktsentiment, het risico van een aanzienlijke groeivertraging en de krapper wordende financiële condities. De consensus was uiteindelijk dat de ECB met een verhoging van 75 basispunten substantiële vooruitgang zou boeken bij het terugdraaien van de monetaire verruiming. Wel was ook duidelijk dat de rente verder zou moeten worden verhoogd om een niveau te bereiken waarmee de ECB zijn inflatiedoelstelling van 2 procent op de middellange termijn zou bereken. Binnen het bestuur was er brede steun om per rentevergadering te bekijken hoe de outlook voor de inflatie zich ontwikkelt, op basis van inkomende data, en daar toekomstige renteverhogingen op te baseren. Verder sprak het bestuur tijdens de vergadering in oktober over de termen "neutrale rente" en "terminal rate". Een neutrale rente is het niveau waarop het de economische groei niet stimuleert noch afremt, terwijl de terminal rate het niveau is waarop de centrale bank stopt met het verhogen van de rente. De ECB erkende dat het "moeilijk is om te vertrouwen op de exacte waarden van deze tarieven", maar stelde ook dat "de monetaire verkrapping waarschijnlijk zou moeten worden voortgezet nadat de monetaire-beleidskoers was genormaliseerd en naar grotendeels neutraal gebied was overgegaan." ECB-bestuurder en voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot zei eerder deze maand dat de ECB in december vermoedelijk dicht bij een neutraal renteniveau komt en dat de kans dan groter wordt dat het tempo van de renteverhogingen omlaag gaat. "Naar verwachting wordt het monetair beleid in de komende maanden verder verkrapt, en dus de rente verder verhoogd voorbij de zogenaamde neutrale niveaus", zei Knot donderdag in de Nederlandse Tweede Kamer. Het volgende rentebesluit van de ECB staat gepland voor 15 december. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.