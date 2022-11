Valuta: euro in nieuwe bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag riant boven de 1,04 dollar, nadat de Federal Reserve woensdagavond in de notulen van de laatste beleidsvergadering aangaf te verwachten dat kleinere renteverhogingen "binnenkort passend" zullen zijn, naarmate de dreiging van een recessie toeneemt. "Dat zette de dollar lager", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee bevindt de Europese munt zich in een nieuwe bandbreedte van 1,0380 en het hoogtepunt van vorige week dinsdag 1,04789 dollar", aldus de handelaar. Van der Meer verwacht dat de euro de komende handelsdagen onder invloed blijft staan van de dynamiek in en rondom de eurozone, met als eerste richtpunt de notulen van de meest recente vergadering van de Europese Centrale Bank die vanmiddag worden gepubliceerd. Van der Meer schat in dat de toonzetting van de ECB hierin niet wezenlijk afwijkt van de woorden van ECB-voorzitter Christine Lagarde vorige week vrijdag, die aangaf dat het beleid van de de bank ongewijzigd blijft. Hierna volgen de voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland, die dinsdag worden gepubliceerd, en van de eurozone op woensdag. Voor vanmiddag wordt in de Verenigde Staten verder geen macro-economische informatie verwacht en ook vrijdag is de agenda leeg, dit alles met het oog op Thanksgiving. De beurs in New York is vandaag dicht en morgen met Black Friday een halve handelsdag geopend. Spreker om in de gaten te houden is vandaag de president van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel. Het Duitse ondernemersvertrouwen over november steeg meer dan verwacht, terwijl het vertrouwen van de Franse ondernemer voor de derde maand op rij stabiel bleef. De Riksbank heeft de rente vanochtend met 75 basispunten donderdag verhoogd van 1,75 naar 2,50 procent. In Zuid-Korea verhoogde de centrale bank de rente vanochtend met 25 basispunten naar 3,25 procent. In oktober werd de rente nog met 50 basispunten verhoogd. De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0421 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8613 Britse pond. Het Britse pond won 0,4 procent en noteerde op 1,2105 dollar. Ten opzichte van de kroon van Zweden steeg de euro 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

