Bescheiden winst voor de AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 724,62 punten.

"Op de financiële markten gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar de verwachtingen voor het beleid van de centrale banken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Gisteren bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering dat de meeste Fed-bestuurders voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. "Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen", aldus Wiersma.

"De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", zo stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers zijn lange tijd bezorgd geweest over het monetaire beleid." Volgens Aslam moeten beleggers ervan bewust zijn dat de Amerikaanse centrale bank wel degelijk de rente blijft verhogen, alleen in een lager tempo. "Een verhoging met 50 basispunten is nog steeds veel, maar beduidend minder dan 75 basispunten of zelfs 100 basispunten waar eerder nog voor werd gevreesd."

De nieuwe visie op het monetaire beleid doet vooral de Amerikaanse beurzen goed, zo stelde Aslam. "Het lijkt erop dat we dichtbij een piek in de rentes zitten, waardoor de komende maanden of zelfs het komende jaar positief zullen zijn voor de Amerikaanse aandelenmarkt. De stieren hebben meer vertrouwen gekregen."

Aslam waarschuwt wel dat het belangrijk is om te blijven letten op de macro-economische data. "De markt moet zich niet blindstaren op het monetaire beleid."

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx verwacht verder een rustige handelsdag vandaag. Wall Street blijft gesloten in verband met Thanksgiving. Vrijdag is de Amerikaanse beurs een halve dag open. Hierdoor zijn de volumes op de Europese beurzen vermoedelijk ook laag.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0421. De olieprijzen daalden licht tot krap 78 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen boekte UMG 3,1 procent koerswinst. Just Eat Takeaway schreef 4,1 procent bij. Unilever sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.

In de AMX won PostNL 2,9 procent. Daniel Kretínský heeft volgens de AFM inmiddels een belang van 31,40 procent in PostNL. Daarvan wordt 29,90 procent middellijk reëel gehouden en 1,50 procent middellijk potentieel. In een reactie tegenover ABM Financial News liet een woordvoerder van PostNL weten dat het belang boven de 30 procent uitkomt, omdat PostNL recent aandelen heeft ingekocht en ingetrokken. "Het stemrecht blijft onder de 30 procent", aldus de woordvoerder. Hierdoor is Kretínský niet verplicht om een overnamebod uit te brengen. Dit betekent wel dat Kretínský geen extra aandelen kan bijkopen, tenzij hij bereid is een verplicht overnamebod uit te brengen.

CTP won verder 4,7 procent en WDP 3,8 procent. Er waren slechts een paar dalers in de Midkap. Met een verlies van 0,2 procent was Fagron de grootste daler.

In de AScX stegen Vastned en Wereldhave krap drie procent. Ebusco daalde 0,2 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco verloor 9,4 procent na cijfers, die een flinke omzetgroei lieten zien, maar ook rode cijfers.