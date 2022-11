Zweedse Riksbank verhoogt rente opnieuw met 75 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sveriges Riksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Riksbank heeft de rente met 75 basispunten verhoogd van 1,75 naar 2,50 procent. Dat meldt de Zweedse centrale bank donderdagochtend. De inflatie is nog steeds veel te hoog en het risico dat die hoge inflatie verankerd raakt, is nog steeds substantieel, volgens de Riksbank. De centrale bank verwacht dat de rente begin volgend jaar verder omhoog zal gaan tot iets minder dan 3 procent. De Riksbank voorziet een economische krimp van 1,2 procent volgend jaar, waar eerder nog een krimp van 0,7 procent was voorzien. De inflatie zal gemiddeld 9,3 procent bedragen, waar eerder nog op 8,5 procent werd gerekend voor 2023. Voor 2024 wordt een inflatieniveau van 3,0 procent voorzien, in plaats van eerder 2,2 procent. De euro was weinig veranderd tegenover de Zweedse kroon, op 10,864, na de renteverhoging die algemeen werd verwacht, volgens Commerzbank. De verwachte piekrente zou ruim boven 3 procent moeten stijgen om de kroon op te laten veren, volgens analist Antje Praefcke. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.