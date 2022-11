Beursblik: Fed zal retoriek moeten opvoeren

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de markt stevig inzet op een minder sterke renteverhoging van 50 basispunten bij de volgende rentevergadering van de Federal Reserve, zal de centrale bank zijn retoriek mogelijk juist moeten opvoeren. Dat stelde ING in een reactie op de laatste notulen van de Fed.

De economische cijfers uit de Verenigde Staten tonen veerkracht, en de dollar en de obligatiemarkt doen precies was de Federal Reserve niet wil zien in zijn strijd tegen inflatie: de dollar is sterk gedaald,tegenover andere grote valuta, en ook de rendementen op staatsleningen zijn sterk gedaald.

Het rapport over de duurzame goederen van woensdag wees op tragere groei, maar niet op bedrijven die zich in de loopgraven aan het verschansen zijn, volgens ING. De arbeidsmarkt lijkt wel af te koelen, in de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering die een stijgende trend laten zien. Toch zijn er nog veel vacatures per werkzoekende.

Belangrijk wordt vooral het banenrapport van volgende week vrijdag. Er wordt gerekend op een groei met 200.000 banen, maar het verhaal over ontslagrondes bij bedrijven zal nauwlettend worden gevolgd en kan hinten op zwakkere cijfers vanaf begin volgend jaar.

De economen van ING maken zich vooral zorgen over de sterke daling van de dollar met 7 procent tegen de valuta van belangrijke handelspartners en de daling met 45 basispunten van het rendement op tienjarige Treasury's. Dat betekent dat de financiële condities aanzienlijk ruimer worden en dat is nou net wat de Fed niet wil zien, in zijn strijd tegen inflatie.

ING verwacht daarom dat de Fed volgende week agressiever wordt in zijn taal, verwijzend naar een hoger eindniveau voor de rente en met hints op wederom een verhoging met 75 basispunten door de haviken onder de Fed-beleidsmakers.

Uit de notulen van de laatste rentevergadering bleek woensdag dat sommige beleidsmakers voorstelden om vanaf volgende maand de rente met kleinere stappen van 50 basispunten te verhogen, na de vier voorafgaande stappen van 75 basispunten.