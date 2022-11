Degroof verhoogt koersdoel HAL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Erwyn van der Meer CC BY-NC-ND 2.0

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor HAL verhoogd van 128,00 naar 133,00 euro en handhaaft het Houden advies. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport. De licht gedaalde nettovermogenswaarde van HAL na het derde kwartaal was exact conform verwachting van Degroof Petercam. Alleen de lagere operationele winst bij de niet-beursgenoteerde belangen wijst erop dat het niet meevalt om de stijgende kosten door te berekenen. Met name Timber, Building Supplies Holland, Coolblue, Van Wijnen en GreenV hebben het moeilijk en hebben mogelijk te weinig prijskracht, waardoor de marge onder druk staat. HAL meldde een daling van de operationele winst met 109 miljoen euro. Inmiddels is de nettovermogenswaarde van 141,40 per aandeel eind september weer gestegen tot 154,50 euro per aandeel, becijfert analist Joren Van Aken. Daarmee biedt het aandeel een korting van 17 procent op de boekwaarde. Voor het koersdoel hanteert Degroof Petercam een korting van 25 procent. Gezien het beperkte opwaartse potentieel blijft het advies Houden. Bron: ABM Financial News

