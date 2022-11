KBC Securities haalt ASML van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het advies voor ASML verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel juist omhoogging van 500,00 naar 570,00 euro. Na de beleggersdag van ASML paste analist Thibault Leneeuw zijn waarderingsmodel voor ASML aan. Leneeuw verhoogde zijn taxaties voor 2025 en 2030 met respectievelijk 10 en 15 procent. Na de recente koersrally van het aandeel, werd het koopadvies echter ingetrokken. Leneeuw vindt het aandeel inmiddels correct gewaardeerd. Het aandeel ASML daalde donderdag met 0,7 procent tot 579,80 euro. Bron: ABM Financial News

