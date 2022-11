UMG aan kop in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent lager naar 720,63 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging UMG aan kop met 1,7 procent koerswinst. Prosus sloot de rij met een verlies van 0,7 procent. In de AMX won PostNL ruim vier procent. Daniel Kretínský heeft volgens de AFM inmiddels een belang van 31,40 procent in PostNL. Daarvan wordt 29,90 procent middellijk reëel gehouden en 1,50 procent middellijk potentieel. In een reactie tegenover ABM Financial News laat een woordvoerder van PostNL weten dat het belang boven de 30 procent uitkomt, omdat PostNL recent aandelen heeft ingekocht en ingetrokken. "Het stemrecht blijft onder de 30 procent", aldus de woordvoerder. Hierdoor is Kretínský niet verplicht om een overnamebod uit te brengen. Er waren slechts een paar dalers in de Midkap. Met een verlies van een half procent was Fagron de grootste daler. In de AScX winnen Van Lanschot en Wereldhave meer dan een procent. Pharming daalt 2,0 procent. Het lokaal genoteerde Envipco daalt 5,6 procent na cijfers, die een flinke omzetgroei lieten zien, maar ook rode cijfers. Bron: ABM Financial News

