Kretinsky hoeft geen bod op PostNL te doen

(ABM FN-Dow Jones) Daniel Kretínský heeft zijn belang in PostNL vergroot tot boven de 30 procent, maar dit betekent niet dat hij een overnamebod moet uitbrengen.

Kretínský heeft volgens de AFM inmiddels een belang van 31,40 procent in PostNL. Daarvan wordt 29,90 procent middellijk reëel gehouden en 1,50 procent middellijk potentieel.

In een reactie tegenover ABM Financial News laat een woordvoerder van PostNL weten dat het belang boven de 30 procent uitkomt, omdat PostNL recent aandelen heeft ingekocht en ingetrokken. "Het stemrecht blijft onder de 30 procent", aldus de woordvoerder. Hierdoor is Kretínský niet verplicht om een bod te doen.

PostNL trok enkele dagen geleden 25,7 miljoen eigen aandelen in. Deze aandelen zijn ingekocht als onderdeel van de eerste tranche van het aandeleninkoopprogramma dat op 1 maart 2022 is gestart en op 25 mei 2022 is afgerond. Als gevolg hiervan bestaat het geplaatste kapitaal van PostNL per 22 november uit 487.530.628 gewone aandelen.

Of er signalen zijn dat Kretínský wel bereid is tot een bod op de onderneming, daar liet de woordvoerder zich niet over uit. "Deze vraag moet aan Kretínský worden gesteld. Wij weten alleen dat hij zoekt naar kansen in e-commerce en dat hij onze strategie actief steunt."