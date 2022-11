Update: Kretinsky vergroot belang in PostNL tot ruim 31 procent

Belang ruim 6 procentpunt hoger.



(ABM FN-Dow Jones) Daniel Kretínský heeft zijn belang in PostNL opnieuw vergroot. Dit bleek uit een melding in het kader van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 22 november 2022.



Kretínský heeft volgens de AFM inmiddels een belang van 31,40 procent in PostNL. Daarvan wordt 29,90 procent middellijk reëel gehouden en 1,50 procent middellijk potentieel.



Kretínský meldde eind februari 2021 een eerste kapitaalbelang in PostNL van 3,24 procent en verhoogde dit vervolgens gestaag. Op 19 januari dit jaar meldde de investeerder een belang van 25,02 procent.



Indien een aandeelhouder zijn belang in een bedrijf verhoogt tot boven de 30 procent, dient er een bod op het resterende belang te worden uitgebracht.



Op vragen van ABM Financial News kon de AFM niet direct zeggen of dat in dit geval ook geldt.



PostNL liet aan ABM Financial News weten spoedig met een reactie op de ontwikkelingen te komen.



Kretínský is de controlerende aandeelhouder van Vesa Equity Investment, een investeringsvehikel dat in verschillende landen actief is. De andere aandeelhouder van Vesa is Patrik Tkác.



Vesa heeft ook een belang in Royal Mail.



Wet op het financieel toezicht



De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.



