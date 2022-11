FT: Brussel wil handel in derivaten van Londen naar EU trekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Elias Gayles CC BY 2.0

(ABM FN-Dow Jones) Brussel wil dat een deel van de derivatenhandel niet langer via Londen loopt, maar dat de clearing in Europa gebeurt. Dit meldde de Financial Times woensdagavond op basis van bronnen. Jaarlijks wordt via Londense clearinghuizen 115.000 miljard euro aan transacties in derivaten verwerkt. Brussel wil dat een deel van deze transacties via Europese platformen gaat lopen. Een methode om de clearing terug naar Europa te halen, is door banken te verplichten een minimumaandeel van hun contracten af te wikkelen via Europese clearinghuizen. Vervolgens zou Brussel dit aandeel steeds verder willen opvoeren. De plannen zijn bedoeld om de kapitaalmarkten in Europa te steunen en om minder afhankelijk te worden van de Britse financiële sector na de Brexit. De Europese Commissie wil de voorstellen begin december indienen, aldus de Britse zakenkrant. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.