Licht lagere start AEX voorzien op Thanksgiving

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,4 procent. Wall Street is vandaag gesloten vanwege Thanksgiving, terwijl op Black Friday de deuren in New York maar een halve dag geopend zijn.

Woensdag koerste de AEX onder aanvoering van halfgeleideraandelen nog 0,7 procent hoger op 721,45 punten.

Na het slot in Amsterdam ging alle aandacht uit naar de publicatie van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers reageerden eerder deze maand nog euforisch op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers over oktober, omdat daardoor de noodzaak van scherpe renteverhogingen afneemt.

Uit de notulen bleek dat leden van de Federal Reserve inderdaad verwachten dat kleinere renteverhogingen "binnenkort passend" zullen zijn, maar dan vooral naarmate de dreiging van een recessie toeneemt. De bankiers stelden tijdens de beleidsvergadering voor dat ze in decemer de rente kunnen verhogen met 50 basispunten, na vier verhogingen van 75 basispunten op rij.

Volgens ING kan de markt goed leven met een renteverhoging van 50 basispunten in december. De Amerikaanse macrocijfers blijven evenwel nog steeds behoorlijk goed liggen en de daling van de dollar en de rente op staatsobligaties, waarmee beleggers anticiperen op een soepeler monetair beleid, werken juist inflatoir, waardoor de retoriek van de Fed harder kan worden, waarschuwde ING.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0434. Halverwege oktober stond er nog een stand van 0,9636 op de borden. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie daalde in deze periode van 4,33 procent naar 3,71 procent.

Hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde woensdag bij de slotzoemer 0,6 procent in het groen, terwijl techbeurs Nasdaq een procent wist bij te schrijven.

In Azië verhoogde de Bank of Korea de rente vanochtend met 25 basispunten naar 3,25 procent. In oktober werd de rente nog met 50 basispunten verhoogd. De beurs in Seoel, met veel halfgeleiders, won vanochtend ongeveer een procent. Ook Tokio klom een procent, terwijl de uitslagen bij de andere Aziatische hoofdindices meer bescheiden zijn. De Japanse beurs was woensdag nog dicht.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York bijna vier procent lager op 77,94 dollar. Vanochtend koerst de future met een half procent verder omlaag.

De Europese Unie overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat Russische olie, meldde persbureau Bloomberg, terwijl The Wall Street Journal een prijsplafond van circa 60 dollar per vat meldde, hoewel dit ook nog 70 dollar per vat zou kunnen worden.

Vandaag verschuift de aandacht naar de notulen van de Europese Centrale Bank die om half twee worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

De nettovermogenswaarde van HAL Trust daalde in de eerste negen maanden van dit jaar met 334 miljoen euro ten opzichte van eind vorig jaar, tot 12,5 miljard euro. Per aandeel was dit 141,46 euro. Bij de halfjaarupdate was de daling nog beperkt tot 56 miljoen euro. De beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde bedrijven, met name Vopak, Safilo en SBM Offshore, daalde tot 1,9 miljard euro, van 2,7 miljard euro eind 2021. Vooral de waarde van Vopak daalde.

De omzet de fabrikant van statiegeldmachines Envipco steeg het afgelopen kwartaal met 83 procent op jaarbasis van 9,5 miljoen euro naar 17,5 miljoen euro. Bij de resultaten over het tweede kwartaal had de onderneming al aangegeven rekening te houden met een sterke aanhoudende groei voor de tweede jaarhelft. Envipco boekte een nettoverlies van 0,5 miljoen euro, tegen 0,4 miljoen euro vorig jaar.

Azerion heeft AdPlay overgenomen en versterkt zo zijn positie op de Italiaanse markt voor digitale advertenties.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,6 procent tot 4.027,28 punten, de Dow Jones index noteerde 0,3 procent hoger op 34.194,06 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.285,32 punten.