Azerion neemt Italiaans AdPlay over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft AdPlay overgenomen en versterkt zo zijn positie op de Italiaanse markt voor digitale advertenties. Dit maakte het bedrijf uit Amsterdam donderdag voorbeurs bekend. Azerion betaalt de overname met een combinatie van cash en aandelen. Er gingen in totaal 580.470 bestaande aandelen naar de verkoper. De exacte overnamesom werd niet gemeld. In 2021 genereerde AdPlay een omzet van circa 12 miljoen euro. Azerion nam dit jaar al meerdere bedrijven over. Tot dusver werd er in 2022 voor circa 90 tot 100 miljoen euro besteed aan overnames. Daarmee kocht het een jaaromzet tussen de 100 en 125 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.