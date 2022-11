Envipco boekt verlies ondanks recordomzet

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het derde kwartaal opnieuw meer omzet geboekt dan een jaar eerder, maar leed wel weer verlies. Dat maakte de fabrikant van statiegeldmachines donderdag voorbeurs bekend.

De omzet steeg met 83 procent op jaarbasis van 9,5 miljoen euro naar 17,5 miljoen euro afgelopen kwartaal. Bij de resultaten over het tweede kwartaal had de onderneming al aangegeven rekening te houden met een sterke aanhoudende groei voor de tweede jaarhelft.

Envipco boekte een nettoverlies van 0,5 miljoen euro, tegen 0,4 miljoen euro vorig jaar.

De operationele kosten stegen dan ook van 3,4 miljoen naar 5,9 miljoen euro.

De brutomarge daalde van 35,6 procent in het derde kwartaal van 2021 naar 28,0 procent afgelopen kwartaal. Dat was ook een duidelijke verslechtering ten opzichte van de 33,3 procent in het tweede kwartaal van dit jaar, waardoor de marge in de eerste negen maanden van dit jaar uitkwam op 31,1 procent. De marge blijft een punt van aandacht, zo stelde Envipco.

CEO Simon Bolton verklaarde de recordomzet in het kwartaal door de levering van machines in Malta en de recente uitbreiding in de VS. "We zien een sterk momentum", aldus de topman, na recent nieuwe opdrachten in Schotland en Hongarije te hebben binnengehaald.

Outlook

Met de afronding van de eerste bestellingen in Malta in het afgelopen kwartaal en een naar verwachting lagere omzet in Noord-Amerika met statiegeldmachines in het lopende vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar, mikt Envipco op een wat beperktere omzetgroei aan het einde van dit jaar, maar in aanloop naar een "spannend" 2023.