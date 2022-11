Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een iets hogere opening tegemoet, na de notulen van de Federal Reserve, waaruit blijkt dat de Fed inderdaad overweegt om de rente in een minder hoog tempo te gaan verhogen.

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met Thanksgiving. Hierdoor zullen de handelsvolumes vermoedelijk laag zijn.

IG voorziet een openingswinst van 15 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een daling van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten bleven woensdag in eerste instantie dicht bij huis in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond nabeurs verschenen.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks samengestelde inkoopmanagersindices te verwerken. De economie in de eurozone is in november opnieuw gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in november uit op een stabiele 48,6, terwijl de index voor de industrie steeg van 46,4 naar 47,3, waardoor de samengestelde index steeg van 47,3 naar 47,8.

De Britse economie is in november ook weer gekrompen, maar de vrees van economen voor een versnelling van de krimp bleek ongegrond. In Duitsland was de krimp iets minder sterk dan de voorgaande maand, terwijl de activiteit in Frankrijk omsloeg van groei naar krimp.

De euro/dollar noteerde op 1,0363. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0303 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0302 op de borden.

Olie werd woensdag tot 4,5 procent goedkoper. Uit de meest recente cijfers van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De EU overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat voor Russische olie, meldde Bloomberg. Daarmee kan Rusland nog steeds winst maken. Voor de oorlog in Oekraïne lag de prijs rond 65 dollar en de VS lijken zich op dat niveau te richten, aldus The Wall Street Journal.

De Europese gasprijs steeg woensdag.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse verwacht in het lopende vierde kwartaal opnieuw een fors verlies te boeken. Het aandeel eindigde 6,1 procent lager.

In Parijs steeg Air Liquide 2,3 procent, Hermes International won 1,4 procent en L'Oreal noteerde 1,3 procent hoger. Teleperformance verloor daarentegen 2,4 procent.

In Frankfurt won Siemens Energy 3,0 procent en was daarmee de sterkste stijger onder de hoofdfondsen, terwijl Siemens Healthineers de dag eindigde als sterkste daler met een koersverlies van 2,3 procent.

In Amsterdam en Brussel stegen de aandelenkoersen van Prosus en Ackermans & van Haaren na goed ontvangen updates met respectievelijk 2,2 procent en 2,1 procent. De uitblinkers in Amsterdam waren echter de halfgleideraandelen. ASMI won 2,5 procent en ASML 2,3 procent. Zakenbank Jefferies kwam met een somber rapport over de Europese halfgeleidersector, maar bleef wel optimistisch over de makers van chipmachines en herhaalde het koopadvies voor zowel ASML als ASMI.

Euro STOXX 50 3.946,44 (+0,4%)

STOXX Europe 600 438,82 (+0,6%)

DAX 14.427,59 (0,0%)

CAC 40 6.679,09 (+0,3%)

FTSE 100 7.465,24 (+0,2%)

SMI 11.094,46 (+0,2%)

AEX 721,45 (+0,7%)

BEL 20 3.655,32 (+0,1%)

FTSE MIB 24.581,14 (0,0%)

IBEX 35 8.331,20 (+0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is donderdag gesloten vanwege Thanksgiving. Woensdag zijn de Amerikaanse beurzen hoger gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat leden van de Fed verwachten dat kleinere renteverhogingen "binnenkort passend" zullen zijn, naarmate de dreiging van een recessie toeneemt.

Hoewel de Fed nog steeds verwacht dat de rente harder en verder zal stijgen dan eerder werd voorspeld, weet zij niet hoeveel verder de rente zal moeten stijgen. Sommige leden zeiden dat er een toenemend risico bestaat dat de Fed meer doet dan nodig is om de inflatie terug te brengen tot aanvaardbare niveaus.

De functionarissen stelden tijdens de beleidsvergadering voor dat ze volgende maand zouden kunnen beginnen met het vertragen van de renteverhogingen met een verhoging van 50 basispunten.

Tijdens de laatste vergadering begin november verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor de vierde opeenvolgende keer met 75 basispunten tot een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent.

"De markt steunt een verhoging van 50 basispunten van de Federal Reserve in december, maar de daling van de dollar met 7 procent ten opzichte van belangrijke valuta's en de daling van de rente op staatsobligaties is exact het tegenovergestelde van wat de Fed wil zien in zijn strijd tegen de inflatie. Nu Amerikaanse macro-data behoorlijk veerkrachtig blijken te zijn, moet de retoriek van de Fed mogelijk nog harder worden", zei ING.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,2 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 19 november sterker dan verwacht gestegen, terwijl de de orders duurzame goederen in oktober sterker dan verwacht zijn gestegen.

De economische activiteit in zowel de industrie als in de dienstensector in de Verenigde Staten is in november gekrompen. Op maandbasis werden er in oktober in de VS 7,5 procent meer woningen verkocht. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in november gedaald, maar minder sterk dan bij een voorlopige raming werd gemeld.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,7 procent lager op 77,94 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente cijfers van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

HP gaat bijna 10 procent van zijn medewerkers ontslaan in de komende jaren. De computerfabrikant voorziet een sterke daling van de vraag naar pc's komend boekjaar, nu klanten vervanging uitstellen gezien de economisch onzekere tijden. Tijdens de coronapandemie werden aankopen van pc's juist naar voren gehaald, omdat veel mensen thuis werkten. Het aandeel steeg circa 2,0 procent.

Deere & Co heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt en is ook positief gestemd voor het nieuwe jaar. De omzet van 15,5 miljard dollar overtrof de analistenconsensus van 13,4 miljard dollar. De nettowinst van 7,1 miljard afgelopen jaar kan volgend jaar stijgen naar 8,0 tot 8,5 miljard dollar, verwacht de fabrikant. Het aandeel won ruim 5,0 procent.

Autodesk verlaagde zijn verwachtingen, maar gaat wel voor 5 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel noteerde circa 6,5 procent lager.

VMWare boekte meer omzet maar minder winst. Het aandeel steeg ongeveer 1,0 procent.

Nordstrom boekte verlies, nadat overtollige voorraden met korting moesten worden verkocht. Het aandeel verloor circa 4,0 procent.

S&P 500 index 4.027,26 (+0,6%)

Dow Jones index 34.194,06 (+0,3%)

Nasdaq Composite 11.285,32 (+1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger, waarbij de Japanse beurs ook weer de deuren heeft geopend.

Nikkei 225 28,407,71 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.089,67 (-0,2%)

Hang Seng 17.619,83 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0435. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0369 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0363 op de borden.

USD/JPY Yen 138,86

EUR/USD Euro 1,0435

EUR/JPY Yen 144,90

MACRO-AGENDA:

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Jap)

08:45 Ondernemersvertrouwen - November (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - November (Dld)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Wall Street gesloten vanwege Thanksgiving

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten