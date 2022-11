Fed overweegt tragere renteverhogingen - notulen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve verwachten dat kleinere renteverhogingen "binnenkort passend" zullen zijn, naarmate de dreiging van een recessie toeneemt. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Hoewel de Fed nog steeds verwacht dat de rente meer en hoger zal stijgen dan eerder werd voorspeld, weten de functionarissen niet hoeveel verder de rente zal stijgen. Een tragere verhoging zou de Amerikaanse centrale bank meer ruimte geven om de [latere] effecten op de economie te kunnen evalueren, te midden van de toenemende dreiging van een recessie, concludeerden de functionarissen. De functionarissen stelden tijdens de beleidsvergadering voor dat ze volgende maand zouden kunnen beginnen met het vertragen van de renteverhogingen met een verhoging van 50 basispunten, zo bleek uit de notulen. De federal funds rate werd begin november met 75 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Half juni, eind juli en eind september verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente ook al met 75 basispunten, na een renteverhoging met 50 basispunten in mei en 25 basispunten medio maart. De economische staf van de Fed zei voor het eerst dat een recessie in het komende jaar mogelijk zou kunnen zijn. In eerdere rapporten werd dit nog niet gezegd. Stijgende tarieven zorgen over het algemeen voor een vermindering van de inflatie door de economie te vertragen en de vraag naar goederen en arbeid te drukken. Maar sommige economen en hoge functionarissen bij de Fed maken zich zorgen dat de centrale bank een recessie of een periode van langdurige economische zwakte kan veroorzaken als de rente te hoog wordt. Sommige leden zeiden dat er een toenemend risico bestaat dat de Fed meer doet dan nodig is om de inflatie terug te brengen tot aanvaardbare niveau's. Anderen waarschuwden dat het doorgaan met het verhogen van de rente in stappen van 75 basispunten "het risico op instabiliteit of ontwrichting in het financiële systeem vergroot", aldus de notulen. In recente toespraken hebben enkele functionarissen gesuggereerd dat een "pauze" in renteverhogingen begin volgend jaar gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Een snelle afname van de inflatiedruk zou dit standpunt kunnen versterken. Toch zeggen de functionarissen dat het nog steeds het plan is om de rente in 2023 verder te verhogen en deze vervolgens voor onbepaalde tijd hoog te houden om ervoor te zorgen dat de inflatie daalt, zo bleek uit de notulen. De Ambtenaren zijn echter minder eensgezind over hoe hoog de rente zal moeten stijgen. Sommige willen stoppen bij circa 5 procent, terwijl anderen suggereren dat ze misschien hoger moeten gaan. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

