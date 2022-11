Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.012,67 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.108,12 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 11.232,78 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag ligt woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waarbij met name wordt gezocht naar aanwijzingen over hoe hoog de federal funds rate zal stijgen en hoe lang deze zo hoog zal blijven om de inflatie onder controle te krijgen.

Tijdens de laatste vergadering begin november verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor de vierde opeenvolgende keer met 75 basispunten tot een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent.

"De markt steunt een verhoging van 50 basispunten van de Federal Reserve in december, maar de daling van de dollar met 7 procent ten opzichte van belangrijke valuta's en de daling van de rente op staatsobligaties is exact het tegenovergestelde van wat de Fed wil zien in zijn strijd tegen de inflatie. Nu Amerikaanse macro-data behoorlijk veerkrachtig blijken te zijn, moet de retoriek van de Fed mogelijk nog harder worden", zei ING.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,2 procent. De marktindex steeg van 205,2 naar 209,8.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 19 november sterker dan verwacht gestegen, terwijl de de orders duurzame goederen in oktober sterker dan verwacht zijn gestegen.

De economische activiteit in zowel de industrie als in de dienstensector in de Verenigde Staten is in november gekrompen. Op maandbasis werden er in oktober in de VS 7,5 procent meer woningen verkocht. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in november gedaald, maar minder sterk dan bij een voorlopige raming werd gemeld.

De euro/dollar noteerde op 1,0369. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0349 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0302 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 4,1 procent lager, hoewel uit de meest recente cijfers van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.



Wall Steet is donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day, terwijl de Amerikaanse beurzen vrijdag vanwege Black Friday eerder de deuren sluiten.

Bedrijfsnieuws

HP gaat bijna 10 procent van zijn medewerkers ontslaan in de komende jaren. De computerfabrikant voorziet een sterke daling van de vraag naar pc's komend boekjaar, nu klanten vervanging uitstellen gezien de economisch onzekere tijden. Tijdens de coronapandemie werden aankopen van pc's juist naarvoren gehaald, omdat veel mensen thuis werkten. Het aandeel steeg 1,9 procent.

Deere & Co heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt en is ook positief gestemd voor het nieuwe jaar. De omzet van 15,5 miljard dollar overtrof de analistenconsensus van 13,4 miljard dollar. De nettowinst van 7,1 miljard afgelopen jaar kan volgend jaar stijgen naar 8,0 tot 8,5 miljard dollar, verwacht de fabrikant. Het aandeel won 5,0 procent.

Autodesk verlaagde zijn verwachtingen, maar gaat wel voor 5 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel noteerde 5,3 procent lager.

VMWare boekte meer omzet maar minder winst. Het aandeel steeg 0,3 procent.

Nordstrom boekte verlies, nadat overtollige voorraden met korting moesten worden verkocht. Het aandeel verloor 3,5 procent.