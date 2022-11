Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 438,82 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 14.427,59 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 6.679,09 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.465,24 punten.

De Europese aandelenmarkten bleven woensdag in eerste instantie dicht bij huis in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond nabeurs verschijnen.

Beleggers zijn daarbij op zoek naar aanwijzingen of er binnen de Amerikaanse centrale bank juist meer of minder steun is voor een vertraging van het verkrappingsbeleid, aldus analisten van Oanda.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks samengestelde inkoopmanagersindices te verwerken. De economie in de eurozone is in november opnieuw gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in november uit op een stabiele 48,6, terwijl de index voor de industrie steeg van 46,4 naar 47,3, waardoor de samengestelde index steeg van 47,3 naar 47,8.

De Britse economie is in november ook weer gekrompen, maar de vrees van economen voor een versnelling van de krimp bleek ongegrond. In Duitsland was de krimp iets minder sterk dan de voorgaande maand, terwijl de activiteit in Frankrijk omsloeg van groei naar krimp.

De euro/dollar noteerde op 1,0363. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0303 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0302 op de borden.

Olie werd woensdag tot 4,5 procent goedkoper. Uit de meest recente cijfers van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De EU overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat voor Russische olie, meldde Bloomberg. Daarmee kan Rusland nog steeds winst maken. Voor de oorlog in Oekraïne lag de prijs rond 65 dollar en de VS lijken zich op dat niveau te richten, aldus The Wall Street Journal.

De Europese gasprijs steeg woensdag.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse verwacht in het lopende vierde kwartaal opnieuw een fors verlies te boeken. Het aandeel eindigde 6,1 procent lager.

In Parijs steeg Air Liquide 2,3 procent, Hermes International won 1,4 procent en L'Oreal noteerde 1,3 procent hoger. Teleperformance verloor daarentegen 2,4 procent.

In Frankfurt won Siemens Energy 3,0 procent en was daarmee de sterkste stijger onder de hoofdfondsen, terwijl Siemens Healthineers de dag eindigde als sterkste daler met een koersverlies van 2,3 procent.

In Amsterdam en Brussel stegen de aandelenkoersen van Prosus en Ackermans & van Haaren na goed ontvangen updates met respectievelijk 2,2 procent en 2,1 procent. De uitblinkers in Amsterdam waren echter de halfgleideraandelen. ASMI won 2,5 procent en ASML 2,3 procent. Zakenbank Jefferies kwam met een somber rapport over de Europese halfgeleidersector, maar bleef wel optimistisch over de makers van chipmachines en herhaalde het koopadvies voor zowel ASML als ASMI.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.024,54 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen.