Halfgeleiders zetten AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag in het groen gesloten dankzij koersenwinsten van de halfgeleideraandelen, in afwachting van de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve.

De AEX sloot 0,7 procent hoger op 721,45 punten.

Vanochtend was er vooral aandacht voor de inkoopmanagersindices. De krimp in de eurozone blijkt volgens voorlopige cijfers licht afgenomen. In de VS viel op dat de Amerikaanse industrie niet langer groeide, terwijl in de dienstensector de krimp verergerde.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde minder hard dan gevreesd en de verkoop van nieuwe woningen viel mee. Ook de orders voor duurzame goederen bleken een meevaller.

De aandacht gaat nu uit naar de notulen van de Federal Reserve, waarna Wall Street morgen dicht is voor Thanksgiving en vrijdag slechts een halve dag geopend is. Daardoor zullen de handelsvolumes ook in Europa laag zijn.

De CME FedWatch Tool toont dat 76 procent van de markt rekent op een verhoging in december met 50 basispunten. Een minderheid van 24 procent rekent op 75 basispunten. Bij de vergadering in november ging de rente opnieuw met 75 basispunten omhoog naar een bandbreedte van 3,75 tot 4 procent.

Volgens IG kunnen de notulen de beurzen in beweging zetten. "Als Fed-leden hun zorgen hebben geuit over de Amerikaanse economie, dan wordt dat waarschijnlijk opgevat als een signaal dat de komende renteverhogingen bescheiden zullen zijn. Dat zal het sentiment voor nu steunen", aldus IG.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat anders. "De toon zal mogelijk streng blijven. Maar de markten zullen er niet fel op reageren. Daarvoor zijn er sinds 3 november, de datum van de betreffende bijeenkomst, al te veel nieuwe cijfers naar buiten gekomen die toch voorzichtig wijzen op een lager inflatieniveau", aldus Aben.

De euro/dollar handelde op 1,0361 en olie werd ruim 4 procent goedkoper, terwijl gas juist flink duurder werd. De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week gedaald.

De EU overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat voor Russische olie, meldde Bloomberg. Daarmee kan Rusland nog steeds winst maken. Voor de oorlog in Oekraïne lag de prijs rond 65 dollar en de VS lijken zich op dat niveau te richten, aldus The Wall Street Journal.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de 'semi's' aan de leiding. ASMI won 2,5 procent, ASML 2,3 procent en Besi 1,7 procent.

Zakenbank Jefferies kwam met een somber rapport over de Europese halfgeleidersector, maar bleef wel optimistisch over de makers van chipmachines en herhaalde het koopadvies voor zowel ASML als ASMI.

Prosus won 2,2 procent, na cijfers. Degroof Petercam zag de internetinvesteerder de verwachtingen overtreffen. Prosus richt zich na jaren van investeren nu op de resultaten. "We zien dit bij meer bedrijven, aangezien de jaren van gratis geld voorbij zijn en de omzet- en winstontwikkeling nu belangrijker worden", aldus Degroof.

Tegenover deze winsten stonden 8 dalers, waarbij ArcelorMittal het grootste verlies leed, van 0,8 procent.

In de AMX won Alfen 4,3 procent en Inpost 2,8 procent. Vastgoedfondsen CTP en Eurocommercial daalden 0,4 en WDP 1,0 procent. Aperam werd 0,5 procent goedkoper.

Smallcap ForFarmers steeg 4,0 procent en CM.com 5,3 procent. NSI was de enige daler in de AScX met een koersverlies van meer dan 1 procent.

Wall Street

Aan het einde van de Europese handelsdag noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De Nasdaq presteerde het beste en steeg een procent.