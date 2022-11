Manchester United onderzoekt strategische opties Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Manchester United kijkt naar strategische opties om de kansen op meer sportief en commercieel succes uit te buiten, waaronder een verkoop van de club. Dat maakte de beursgenoteerde Engelse voetbalclub woensdag bekend. De co-CEO's Avram Glazer en Joel Glazer zeggen te willen garanderen dat de fans optimaal worden bediend en dat de club zijn aanzienlijke groeikansen maximaliseert. Het tweetal belooft "volledig gefocust" te blijven op het dienen van de belangen van de fans, aandeelhouders en diverse belanghebbenden. Alle strategische alternatieven zullen de revue passeren, waaronder nieuwe investering in de club, een verkoop of andere transacties. Daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijke herontwikkeling van het stadion en de infrastructuur en uitbreiding van de commerciële activiteiten. De club en de aandeelhouders van de Glazer-familie hebben hun eigen financiële adviseurs. Bron: ABM Financial News

