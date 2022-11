Update: Amerikaanse industrie krimpt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De economische activiteit in zowel de industrie als in de dienstensector in de Verenigde Staten is in november gekrompen. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 47,8 tot 46,1, de laagste stand in 3 maanden. Vooraf werd door economen gerekend op een vrijwel ongewijzigd niveau van 48,0. De inkoopmanagersindex voor de industrie verslechterde van 50,4 naar 47,6, de laagste indexstand in zelfs 30 maanden. Hier was een stand van 50,0 voorspeld door economen. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde zo van 48,2 in oktober naar 46,3 deze maand, de laagste stand in drie maanden. In heel de VS verslechterden de bedrijfsomstandigheden, aldus econoom Chris Williamson van S&P. De cijfers van vandaag wijzen op een economische krimp van 1,0 procent. "Bedrijven melden dat ze steeds meer last hebben van de stijgende kosten voor levensonderhoud, krappere financiële condities, duidelijk hogere leenkosten en een zwakkere vraag, zowel in de thuismarkt als vanuit de export", aldus Williamson. Een indexstand groter dan 50 wijst wel op groei, waar minder dan 50 krimp betekent. Update: om toelichting econoom toe te voegen. Bron: ABM Financial News

