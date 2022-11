Vlakke opening voorzien op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel 0,1 procent in het rood. De Nasdaq-future staat vlak. Er zijn al enkele macro-economische cijfers binnen van de lange lijst die op de agenda staat voorafgaand aan de vrije dagen rond Thanksgiving, waaronder de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. De handelsvolumes zullen waarschijnlijk opnieuw dun zijn vanwege de feestdagen, waardoor veel handelaren deze week niet op hun post zijn. De Fed-notulen zullen vanavond worden uitgeplozen op hints over hoe ver de beleidsmakers denken dat de rente moet stijgen en hoe lang de rente op dat niveau zal moeten blijven om de inflatie weer terug te brengen tot de gewenste niveaus. Bij de vergadering in november ging de rente opnieuw met 75 basispunten omhoog naar een bandbreedte van 3,75 tot 4 procent. De CME FedWatch Tool toont dat 76 procent van de markt rekent op een verhoging in december met 50 basispunten. Een minderheid van 24 procent rekent op 75 basispunten. De orders voor duurzame goederen stegen in oktober met 1 procent, waar economen 0,5 procent hadden verwacht. Het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering steeg afgelopen week echter ook, met 17.000 tot 240.000, wat hoger is dan de verwachte 225.000. De markt wacht nu nog op cijfers over de voorlopige inkoopmanagersindices voor de industrie en dienstensector. Daarnaast geeft de Universiteit van Michigan het definitieve cijfer voor het consumentenvertrouwen van deze maand, terwijl ook de verkoopcijfers voor nieuwe huizen in oktober zullen worden gepubliceerd. Olie werd goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 3,9 procent tot 77,92 dollar, terwijl een januari-future Brent 3,7 procent goedkoper werd op 85,06 dollar. De EU overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat voor Russische olie, meldde Bloomberg. Daarmee kan Rusland nog steeds winst maken. Voor de oorlog in Oekraïne lag de prijs rond 65 dollar en de VS lijken zich op dat niveau te richten, aldus The Wall Street Journal. De euro/dollar was stabiel en noteerde op 1,0321. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0304 op de borden. Unicredit denkt dat matige orders voor duurzame goederen en nieuwe huizenverkopen pogingen voor de dollar om te herstellen kunnen dwarsbomen. Bedrijfsnieuws HP gaat bijna 10 procent van zijn medewerkers ontslaan in de komende jaren. De computerfabrikant voorziet een sterke daling van de vraag naar pc's komend boekjaar, nu klanten vervanging uitstellen gezien de economisch onzekere tijden. Tijdens de coronapandemie werden aankopen van pc's juist naarvoren gehaald, omdat veel mensen thuis werkten. Het aandeel steeg toch 3 procent in de handel voorbeurs. Deere & Co heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt en is ook positief gestemd voor het nieuwe jaar. De omzet van 15,5 miljard dollar overtrof de analistenconsensus van 13,4 miljard dollar. De nettowinst van 7,1 miljard afgelopen jaar kan volgend jaar stijgen naar 8,0 tot 8,5 miljard dollar, verwacht de fabrikant. Het aandeel lijkt 3 procent hoger te openen. Autodesk verlaagde zijn verwachtingen, maar gaat wel voor 5 miljard dollar aandelen inkopen. Het aandeel verloor voorbeurs 8 procent. VMWare boekte meer omzet maar minder winst. Het aandeel lijkt 2 procent lager te openen. Nordstrom boekte verlies, nadat overtollige voorraden met korting moesten worden verkocht. Het aandeel leverde 8 procent in de handel voorbeurs.



Slotstanden



Wall Street sloot dinsdag met winst. De S&P500 index sloot 1,4 procent hoger op 4.003,58 punten, na een daling van 0,4 procent een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 34.098,10 punten en de Nasdaq klom 1,4 procent tot 11.174,41 punten. Bron: ABM Financial News

