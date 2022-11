Video: dividendaandelen juiste manier om terug in de markt te komen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Dividendaandelen zijn de juiste aandelen voor beleggers die terug in de markt willen komen. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "Wij zijn voorzichtig ten aanzien van de aandelenmarkten", aldus Juvyns. Maar om toch belegd te blijven, zit JPMorgan Asset Management al enkele maanden in hoog-dividendaandelen. "Dividendaandelen zijn de perfecte keuze in deze omgeving", aldus Juvyns. In het verleden toonden ze aan beter te presteren tijdens een recessie en hoge inflatie. Dividendaandelen zijn vaak ook defensieve aandelen en dat betekent dat de omzet goed beschermd is tijdens een recessie. Bedrijven die een sterk trackrecord hebben als dividendbetaler, zullen volgens Juvyns niet snel besluiten hun dividend te verlagen. Daardoor zijn deze aandelen veel stabieler. Maar, dividendaandelen zijn niet langer alleen nutsbedrijven en telecom, merkt Juvyns op. "We zien steeds meer healthcare of IT-bedrijven." Ook daar is de omzet amper cyclisch, legt de analist uit. "Dus langzaam maar zeker terugkeren naar de aandelenmarkt, maar wel op defensieve manier via dividendaandelen." Klik hier voor: dividendaandelen juiste manier om terug in de markt te komen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.