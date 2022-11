Deere ziet groei aanhouden

(ABM FN-Dow Jones) Deere & Co heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt en is ook positief gestemd voor het nieuwe jaar. Dit bleek woensdag bij de resultaten de Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines over het vierde kwartaal, dat eindigde op 30 oktober.

De omzet van Deere steeg afgelopen kwartaal met 37 procent op jaarbasis naar 15,5 miljard dollar. Dat was beter dan de analistenconsensus, waarin uitgegaan werd van 13,4 miljard dollar.

Deere verdiende ruim 2,2 miljard dollar, een plus van 75 procent op jaarbasis.

De winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 7,44 dollar tegen 4,12 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar. Analisten die vooraf zijn geraadpleegd door FactSet gingen uit van een winst 7,11 dollar per aandeel.

Outlook

Deere verwacht voor het lopende nieuwe boekjaar een verdere omzetstijging en een nettowinst van 8,0 tot 8,5 miljard dollar. Dat was afgelopen boekjaar 7,1 miljard dollar.

In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Deere in New York woensdag 5,2 procent hoger.