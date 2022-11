Beursblik: inflatie blijft ook in 2023 beeld bepalen

(ABM FN-Dow Jones) De ontwikkelingen rond de inflatie blijven het beeld in 2023 bepalen en zullen tot grote onevenwichtigheden leiden. Dit verwachten economen van Van Lanschot Kempen in een vooruitblik op het nieuwe jaar.

Beleggingsstrategen Joost van Leenders en Jorn Veeneman verwachten dat de inflatie structureel hoger blijft dan in de afgelopen decennia. "Dit zal tot onevenwichtigheden leiden", waarschuwen de strategen.

Kijkend naar het bedrijfsleven, blijven de brutoschulden van bedrijven "best hoog", zo stellen de experts. "Dit maakt ondernemingen kwetsbaar in een omgeving van stijgende rentes. Tegelijk hebben bedrijven wel veel bezittingen, waardoor de nettoschuld aan de hoge kant blijft, maar niet extreem wordt."

Tegelijk zien de experts dat de investeringen van bedrijven "behoorlijk" hoog blijven, maar van excessieve investeringen spreken zij niet. "We denken wel dat bedrijven minder gaan investeren. En gezien de investeringen vaak gelijklopen met de winstontwikkelingen, denken we dan ook dat de bedrijfswinsten zullen teruglopen."

De werkloosheid blijft in verschillende landen op "extreem" lage niveaus, zo ziet Van Lanschot Kempen. "Dat betekent niet dat we geen recessie verwachten. De arbeidsmarkt is altijd krap, kort voor een recessie." Wel zullen bedrijven minder snel geneigd zijn om werknemers te ontslaan. "De werkloosheid zal dus oplopen, maar niet in een hoog tempo." Van Lanschot Kempen voorziet dan ook een milde recessie. Veeneman noemt het een "huis-tuin-en-keuken-recessie", vooral veroorzaakt door centrale banken die op de rem trappen.

Van Lanschot Kempen voorziet nog altijd een behoorlijke loongroei in de Verenigde Staten en de groei ligt hoger dan in Europa. "Maar een loonprijsspiraal zien we nog niet." Van Leenders en Veeneman zien minder macht bij vakbonden, terwijl lonen in veel landen over het algemeen niet geïndexeerd worden. "De reëele lonen staan wel onder druk en dat is de belangrijkste reden dat we in Europa een recessie verwachten."

Wel hebben consumenten tijdens de coronacrisis veel meer gespaard dan normaal. "Zij hebben een buffer opgebouwd, die buffers worden vooral in de VS nu aangewend."