Europese beurzen verdeeld rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld na redelijke inkoopmanagersindices uit Frankrijk, Duitsland en de eurozone, afgezet tegen de verwachtingen vooraf. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 436,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 14.399,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak op een stand van 6.657,99 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.475,01 punten. Vanmiddag let de markt op een serie Amerikaanse macrocijfers en de notulen van de Federal Reserve, waarna Wall Street morgen dicht is voor Thanksgiving en vrijdag slechts een halve dag geopend is. Daardoor zullen de handelsvolumes ook in Europa laag zijn. Volgens IG kunnen de notulen de beurzen in beweging zetten. "Als Fed-leden hun zorgen hebben geuit over de Amerikaanse economie, dan wordt dat waarschijnlijk opgevat als een signaal dat de komende renteverhogingen bescheiden zullen zijn. Dat zal het sentiment voor nu steunen", aldus IG. Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat anders. "De toon zal mogelijk streng blijven. Maar de markten zullen er niet fel op reageren. Daarvoor zijn er sinds 3 november, de datum van de betreffende bijeenkomst, al te veel nieuwe cijfers naar buiten gekomen die toch voorzichtig wijzen op een lager inflatieniveau", aldus Aben. Voor vandaag staan in de Verenigde Staten de orders voor duurzame goederen en de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, gevolgd door de voorlopige, samengestelde inkoopmanagersindex over november, de nieuwe woningverkopen, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan, de wekelijkse olievoorraden en dus de notulen van de Fed. De belangrijkste spreker van vandaag is econoom Huw Pill van de Bank of England. Verder legt de Britse minister van financiën Jeremy Hunt tegenover een comité verantwoording af voor het financiële beleid. Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 80,75 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 88,04 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0315. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0345 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0304 op de borden.



Bedrijfsnieuws Credit Suisse verwacht in het lopende vierde kwartaal opnieuw een fors verlies te boeken. Het aandeel noteerde 4,5 procent lager. De koersen van de hoofdaandelen in Parijs hielden elkaar met de minnen en plussen redelijk in evenwicht. In Frankfurt sloeg de balans door naar de minnen, onder aanvoering van het aandeel Siemens Healthineers waar 3,5 procent vanaf ging. Siemens Energy daarentegen won juist 3,6 procent. In Amsterdam en Brussel domineerden de aandelenkoersen van Prosus en Ackermans & van Haaren na goed ontvangen updates. de koers van het aandeel Prosus werd 2,7 procent duurder en van Ackermans 2,2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P500 index sloot dinsdag 1,4 procent hoger op 4.003,58 punten, na een daling van 0,4 procent een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 34.098,10 punten en de Nasdaq klom 1,4 procent tot 11.174,41 punten. Bron: ABM Financial News

